Ukrajina tvrdí, že vo štvrtok zaútočila na dôležitý uzol na ropovode Družba
- DNES - 10:05
- Kyjev
Ukrajinská armáda podľa veliteľa síl bezpilotných systémov Roberta Brovdiho vo štvrtok zasiahla prečerpávaciu stanicu na ropovode Družba pri meste Uneča v ruskej Brianskej oblasti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Brovdi na sociálnej sieti Telegram zverejnil video, na ktorom je vidieť mohutný požiar v zariadení s veľkým množstvom palivových nádrží. Dôveryhodnosť záberov nebolo možné bezprostredne potvrdiť.
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó medzičasom na Facebooku upozornil, že sa preprava ropy do Maďarska cez ropovod Družba opäť zastavila. Ide podľa neho už o tretí útok na ropovod v krátkom čase. Označil to za ďalší útok na energetickú bezpečnosť Maďarska a ďalší pokus zatiahnuť ho do vojny.
Agentúra Reuters pripomína, že na rozdiel od väčšiny krajín Európskej únie zostávajú Slovensko a Maďarsko naďalej závislé od ruskej energie a väčšinu svojej ropy dostávajú cez ropovod Družba. Ten k nám vedie cez Bielorusko a Ukrajinu.
Kyjev v uplynulých týždňoch zintenzívnil útoky na ruskú energetickú infraštruktúru, ktorá zohráva kľúčovú úlohu vo financovaní vojny na Ukrajine. Predaj ropy a zemného plynu tvorí približne štvrtinu celkových príjmov do ruského rozpočtu.
Ropovod Družba je jeden z najväčších systémov prepravy ropy na svete, ktorý v 60. rokoch 20. storočia vybudoval Sovietsky zväz na prepravu ropy do strednej a východnej Európy. Viac ako 4000 kilometrov dlhý ropovod začína v Rusku a potom sa rozdeľuje na dve hlavné vetvy cez Bielorusko a Ukrajinu: jedna prepravuje ropu do Poľska a Nemecka a druhá na Slovensko, do Maďarska a Českej republiky.
