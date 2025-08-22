  • Články
Polícia pátra po nezvestnom mužovi, vydali na neho zatykač

  • DNES - 10:00
  • Čadca
Na muža vydali príkaz na zatknutie.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci vyhlásilo pátranie po hľadanom 60-ročnom Ladislavovi Bukovanovi z Turzovky. Čadčianske pracovisko Okresného súdu v Žiline na neho vydalo príkaz na zatknutie. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

Doplnila, že príkaz na zatknutie bol vydaný vo veci prečinu zanedbania povinnej výživy.

Súčasný pobyt a pohyb hľadaného muža nie je známy. Je vysoký 185 centimetrov, má štíhlu postavu, svetlohnedé vlasy, hnedé oči a predĺženú tvár,“ priblížila Kocková.

Akékoľvek informácie o hľadanom mužovi môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na profile polície na sociálnej sieti.

Zdroj: Info.sk, TASR, KR PZ ZA
