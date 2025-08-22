  • Články
Piatok, 22.8.2025Meniny má Tichomír
Zrážka autobusu a auta: Na miesto vyslali 8 sanitiek

  • DNES - 9:55
  • SPIŠSKÝ HRUŠOV/SPIŠSKÉ VLACHY
Zrážka autobusu a auta: Na miesto vyslali 8 sanitiek

K nehode autobusu a auta vyslali niekoľko ambulancií.

Medzi obcami Spišský Hrušov a Spišské Vlachy na východe Slovenska došlo v piatok ráno k dopravnej nehode autobusu a osobného auta. Na sociálnej sieti o tom informuje Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR.

Na mieste aktuálne zasahuje osem sanitiek, z miesta hlásia viacero zranených.

Správu aktualizujeme.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/155SR
