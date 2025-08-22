Zrážka autobusu a auta: Na miesto vyslali 8 sanitiek
K nehode autobusu a auta vyslali niekoľko ambulancií.
Medzi obcami Spišský Hrušov a Spišské Vlachy na východe Slovenska došlo v piatok ráno k dopravnej nehode autobusu a osobného auta. Na sociálnej sieti o tom informuje Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR.
Na mieste aktuálne zasahuje osem sanitiek, z miesta hlásia viacero zranených.
Správu aktualizujeme.
