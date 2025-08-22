  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 22.8.2025Meniny má Tichomír
19°Bratislava

ZAP: Financie na analýzu vakcín mohli byť využité tam, kde denne chýbajú

  • DNES - 9:20
  • Bratislava
ZAP: Financie na analýzu vakcín mohli byť využité tam, kde denne chýbajú

Zväz ambulantných poskytovateľov vyzýva vládu, aby prestala plytvať verejnými zdrojmi pod vplyvom populizmu a „sebaprezentácie“.

Financie, ktoré boli využité na analýzu mRNA vakcín, mohli byť využité tam, kde denne chýbajú - na liečbu reálnych pacientov a záchranu konkrétnych ľudských životov. Zhodnotil to Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP).

Poisťovne nám často odmietajú uhradiť život zachraňujúcu liečbu pre ťažko chorých pacientov alebo z rozpočtových dôvodov nezabezpečia indikované vyšetrenia. Pacienti sú tak neraz odkázaní hradiť si potrebnú liečbu sami, mnohí dokonca prostredníctvom verejných zbierok. O to väčšie rozčarovanie u nás vyvoláva fakt, že štát investoval 350.000 eur do analýzy mRNA vakcín, ktorých bezpečnosť a účinnosť už dlhodobo potvrdzujú európske liekové autority aj svetová vedecká komunita,“ uviedol ZAP.

Upozornili, že výsledok analýzy potvrdil len to, čo je dávno známe, a to, že vakcíny sú bezpečné. „Vakcíny, ktoré zachránili milióny ľudských životov na celom svete, ktoré odporúčame našim rizikovým pacientom a ktorými chránime aj seba ako zdravotníkov,“ podotkol ZAP.

SAV vo štvrtok (21. 8.) informovala, že analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. V tejto súvislosti upozornila na to, že vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.

O dokončení analýzy SAV informovala koncom júla. Avizovala, že o výsledkoch je pripravená informovať, len čo rezort zdravotníctva stanoví termín. O otestovanie vzoriek vakcín požiadal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) SAV ešte v apríli. Stalo sa tak v reakcii na tvrdenia splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Ten tvrdil, že testované šarže vakcín sú podľa jemu dostupnej analýzy schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.

Odborníci zo SAV mali zanalyzovať prítomnosť DNA a iných látok vo vybraných retenčných šaržiach vakcín používaných v slovenskej populácii i vplyv prítomných látok na ľudský organizmus. Analýza mala stáť približne 350.000 eur.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Polícia pátra po nezvestnom mužovi, vydali na neho zatykač

Polícia pátra po nezvestnom mužovi, vydali na neho zatykač

DNES - 10:00Domáce

Na muža vydali príkaz na zatknutie.

Zrážka autobusu a auta: Na miesto vyslali 8 sanitiek

Zrážka autobusu a auta: Na miesto vyslali 8 sanitiek

DNES - 9:55Domáce

K nehode autobusu a auta vyslali niekoľko ambulancií.

Slavomír Verčimák sa stal najvyššie postaveným slovenským vojakom v štruktúrach NATO

Slavomír Verčimák sa stal najvyššie postaveným slovenským vojakom v štruktúrach NATO

VČERA - 21:34Domáce

Generálmajor Slavomír Verčimák sa vo štvrtok stal najvyššie postaveným slovenským vojakom vo vojenských štruktúrach NATO.

Vosveteit.sk
Nová funkcia v Androide ti odhalí skryté služby Google v telefóne, ktoré bežia na pozadíNová funkcia v Androide ti odhalí skryté služby Google v telefóne, ktoré bežia na pozadí
Americká FBI volá na poplach! Ruskí hackeri sa prebúdzajú a opäť začínajú poľovať na routeryAmerická FBI volá na poplach! Ruskí hackeri sa prebúdzajú a opäť začínajú poľovať na routery
Tvoj smartfón už nikdy nebude ako predtým. Vylepšený Gemini Live od Google ťa ohromíTvoj smartfón už nikdy nebude ako predtým. Vylepšený Gemini Live od Google ťa ohromí
Hackeri stratili kontrolu. Zdrojový kód jedného z najnebezpečnejších Android vírusov unikol na internetHackeri stratili kontrolu. Zdrojový kód jedného z najnebezpečnejších Android vírusov unikol na internet
Netflix končí august vo veľkom štýle. Tieto filmové a seriálové novinky si rozhodne nemôžeš nechať ujsť!Netflix končí august vo veľkom štýle. Tieto filmové a seriálové novinky si rozhodne nemôžeš nechať ujsť!
Európska únia ti chce čítať všetky správy. Stojíme na križovatke, ktorá nás môže vrhnúť do digitálnej temnotyEurópska únia ti chce čítať všetky správy. Stojíme na križovatke, ktorá nás môže vrhnúť do digitálnej temnoty
Samsung spúšťa hernú revolúciu. Tvoj Galaxy telefón čoskoro zvládne aj tie najnáročnejšie hrySamsung spúšťa hernú revolúciu. Tvoj Galaxy telefón čoskoro zvládne aj tie najnáročnejšie hry
Prečo sú veterné elektrárne obľúbenou témou konšpirátorov aj Trumpa?Prečo sú veterné elektrárne obľúbenou témou konšpirátorov aj Trumpa?
Záhadný stroj X-37B opäť mieri do vesmíru. Odštartuje už dnes a Američania o jeho úlohách mlčiaZáhadný stroj X-37B opäť mieri do vesmíru. Odštartuje už dnes a Američania o jeho úlohách mlčia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP