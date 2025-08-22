  • Články
Nález tela pri fontáne: Mŕtvola mala mať na hlave vrecko

Nález tela pri fontáne: Mŕtvola mala mať na hlave vrecko

Prípad vyšetruje polícia.

V piatok okolo 6:00 hod. ráno našli v Bratislave na Račianskom mýte muža bez známok života. Informoval o tom portál noviny.sk s tým, že mal mať vrecko na hlave.

Telo muža malo ležať niekoľko metrov od fontány. "Na mieste je množstvo policajtov, ktorí okolie opáskovali," dodal portál.

Zdroj: Info.sk, noviny.sk
