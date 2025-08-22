Nález tela pri fontáne: Mŕtvola mala mať na hlave vrecko
Prípad vyšetruje polícia.
V piatok okolo 6:00 hod. ráno našli v Bratislave na Račianskom mýte muža bez známok života. Informoval o tom portál noviny.sk s tým, že mal mať vrecko na hlave.
Telo muža malo ležať niekoľko metrov od fontány. "Na mieste je množstvo policajtov, ktorí okolie opáskovali," dodal portál.
Slavomír Verčimák sa stal najvyššie postaveným slovenským vojakom v štruktúrach NATO
Generálmajor Slavomír Verčimák sa vo štvrtok stal najvyššie postaveným slovenským vojakom vo vojenských štruktúrach NATO.
Obvinenú v prípade tragédie v Ružinove, kde zomreli dve deti, vzal súd do väzby
Z vraždy obvinenú ženu v prípade utorkovej (19. 8.) tragédie v bratislavskom Ružinove, pri ktorej zomreli dve deti, vzal súd do väzby.
Hasiči zasahujú pri požiari rodinného domu v žilinskej časti Rosinky
Žilinskí hasiči vo štvrtok podvečer zasahujú pri požiari rodinného domu v žilinskej mestskej časti Rosinky.
SHMÚ: Dážď sa môže na celom území SR vyskytnúť v noci aj piatok doobeda
Ľudia musia s dažďom počítať na celom území SR počas štvrtka a očakáva sa aj v piatok (22. 8.) doobeda.