Policajta zastrelil páchateľ jeho vlastnou služobnou zbraňou

Nemeckého policajta zastrelil vo štvrtok jeho vlastnou služobnou zbraňou páchateľ lúpežného prepadnutia na jednej čerpacej stanici v spolkovej krajine Sársko, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.

Ozbrojený útočník prepadol čerpaciu stanicu v neskorých popoludňajších hodinách. Zamestnanci stanice privolali políciu a dvaja policajti začali páchateľa pešo prenasledovať.

Keď ho však dostihli, zadržaniu sa bránil. Podarilo sa mu zmocniť sa služobnej zbrane jedného z policajtov a následne na oboch viackrát vystrelil. Pri prestrelke však sám utrpel zranenia a napokon bol zadržaný, uviedla vo vyhlásení polícia. Postrelený policajt svojim zraneniam podľahol.

Okolie miesta činu v meste Völklingen bolo uzavreté, po uliciach sa pohybovali policajti ozbrojení samopalmi a nasadených bolo aj viacero vozidiel rýchlej zdravotníckej pomoci.

Sársky minister vnútra Reinhold Jost vo štvrtok neskoro večer uviedol, že v prípade obete ide o 34-ročého „oddaného seržanta polície“. Politici spolkovej krajiny Sársko reagovali na incident so smútkom a zdesením, píše DPA.

Völklingen má približne 40.000 obyvateľov a v spomenutej spolkovej krajine patrí medzi väčšie mestá. Preslávilo sa vďaka svojej industriálnej minulosti a Völklingenskej hute, ktorá je zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO.

Zdroj: Info.sk, TASR
