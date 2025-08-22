  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 22.8.2025Meniny má Tichomír
17°Bratislava

Trump navštívil policajtov i vojakov nasadených vo Washingtone

  • DNES - 6:25
  • Washington
Trump navštívil policajtov i vojakov nasadených vo Washingtone

Podľa amerického prezidenta úsilie ozbrojených zložiek vedie k poklesu kriminality.

Americký prezident Donald Trump navštívil v noci na piatok policajtov i príslušníkov Národnej gardy nasadených vo Washingtone, avšak napriek predchádzajúcim vyjadreniam tak urobil v policajnom komplexe, a nehliadkoval s nimi priamo v uliciach mesta. TASR informuje podľa správy agentúr Reuters a DPA.

Ako informoval predtým jeden z amerických rozhlasových moderátorov, Trump mu údajne povedal, že pôjde na hliadku s washingtonskými policajnými silami a armádou. Miesto toho však prezident predniesol prejav v policajnom komplexe.

Teraz sa cítim veľmi bezpečne,“ vyhlásil. Vo Washingtone minulý týždeň nasadil Národnú gardu, aby obmedzila údajne nekontrolovateľnú kriminalitu v hlavnom meste USA. Tamojšiu políciu tiež z rovnakého dôvodu zaradil pod federálnu kontrolu.

Trump bez toho, aby uviedol dôkazy, niekoľkým stovkám uniformovaných príslušníkov zhromaždených v operačnom zariadení americkej polície v parku Anacostia povedal, že ich úsilie vedie k poklesu kriminality.

Je to ako iné miesto,“ uviedol v komplexe, ktorý slúži ako veliteľstvo pre juhovýchodnú časť Washingtonu. „Všetci sú teraz v bezpečí... Budeme mať najlepšie hlavné mesto vôbec,“ prisľúbil.

Trumpove kroky vo Washingtone sú však považované za kontroverzné a došlo už aj k protestom, pripomína DPA. Policajné štatistiky a informácie z tamojšej okresnej prokuratúry totiž neposkytujú dôkazy o náraste kriminality. Jednotky Národnej gardy sú teraz čoraz častejšie viditeľné na miestach, ktoré navštevujú okrem iného turisti, avšak ktoré nie sú zvlášť ohniskom násilia a kriminality.

Vo svojom prejave Trump tiež vysvetlil, ako chce zmeniť hlavné mesto USA, pričom nešlo už len o kriminalitu, ale aj o parky, ktoré plánuje skrášliť, píše Reuters. O trávnikoch totiž vie toho veľa vďaka svojim golfovým ihriskám, dodal predtým, než ho následne odviezli späť do Bieleho domu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
USA pozastavujú víza pre zahraničných vodičov nákladných vozidiel, oznámil Rubio

USA pozastavujú víza pre zahraničných vodičov nákladných vozidiel, oznámil Rubio

DNES - 6:23Zahraničné

Spojené štáty s okamžitou platnosťou pozastavujú vydávanie pracovných víz pre zahraničných vodičov komerčných nákladných vozidiel.

Došlo k útoku na ropovod Družba, informovala Saková

Došlo k útoku na ropovod Družba, informovala Saková

DNES - 6:19Zahraničné

K útoku došlo pri bieloruských hraniciach.

Zelenskyj: Denne pribúdajú črty budúcej bezpečnostnej architektúry Ukrajiny

Zelenskyj: Denne pribúdajú črty budúcej bezpečnostnej architektúry Ukrajiny

VČERA - 21:40Zahraničné

Kontúry budúcej bezpečnostnej architektúry Ukrajiny pribúdajú každým dňom, vyhlásil vo štvrtok prezident Volodymyr Zelenskyj.

Netanjahu schválil obsadenie Gazy a nariadil začať rokovania o rukojemníkoch

Netanjahu schválil obsadenie Gazy a nariadil začať rokovania o rukojemníkoch

VČERA - 20:00Zahraničné

Netanjahu oznámil, že schválil plány na obsadenie mesta Gaza armádou a že nariadil začatie okamžitých rokovaní o prepustení zvyšných rukojemníkov, ktorých zadržiava Hamas.

Vosveteit.sk
Hackeri stratili kontrolu. Zdrojový kód jedného z najnebezpečnejších Android vírusov unikol na internetHackeri stratili kontrolu. Zdrojový kód jedného z najnebezpečnejších Android vírusov unikol na internet
Netflix končí august vo veľkom štýle. Tieto filmové a seriálové novinky si rozhodne nemôžeš nechať ujsť!Netflix končí august vo veľkom štýle. Tieto filmové a seriálové novinky si rozhodne nemôžeš nechať ujsť!
Európska únia ti chce čítať všetky správy. Stojíme na križovatke, ktorá nás môže vrhnúť do digitálnej temnotyEurópska únia ti chce čítať všetky správy. Stojíme na križovatke, ktorá nás môže vrhnúť do digitálnej temnoty
Samsung spúšťa hernú revolúciu. Tvoj Galaxy telefón čoskoro zvládne aj tie najnáročnejšie hrySamsung spúšťa hernú revolúciu. Tvoj Galaxy telefón čoskoro zvládne aj tie najnáročnejšie hry
Prečo sú veterné elektrárne obľúbenou témou konšpirátorov aj Trumpa?Prečo sú veterné elektrárne obľúbenou témou konšpirátorov aj Trumpa?
Záhadný stroj X-37B opäť mieri do vesmíru. Odštartuje už dnes a Američania o jeho úlohách mlčiaZáhadný stroj X-37B opäť mieri do vesmíru. Odštartuje už dnes a Američania o jeho úlohách mlčia
Toto lietadlo nám chce otvoriť obežnú dráhu Zeme. Vzlieta ako lietadlo, no do vesmíru letí ako raketaToto lietadlo nám chce otvoriť obežnú dráhu Zeme. Vzlieta ako lietadlo, no do vesmíru letí ako raketa
Google prináša Pixely 10 na Slovensko a doslova odpálil technologickú bombuGoogle prináša Pixely 10 na Slovensko a doslova odpálil technologickú bombu
Vedci potvrdili existenciu záhadného magnetu, ktorý nikto predtým nevidelVedci potvrdili existenciu záhadného magnetu, ktorý nikto predtým nevidel
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP