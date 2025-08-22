USA pozastavujú víza pre zahraničných vodičov nákladných vozidiel, oznámil Rubio
- DNES - 6:23
- Washington
Spojené štáty s okamžitou platnosťou pozastavujú vydávanie pracovných víz pre zahraničných vodičov komerčných nákladných vozidiel, oznámil v noci na piatok minister zahraničných vecí USA Marco Rubio. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.
Rubio v príspevku na platforme X napísal, že tento krok „chráni záujmy amerických vodičov“.
„S okamžitou platnosťou pozastavujeme vydávanie všetkých pracovných víz pre vodičov komerčných nákladných vozidiel. Rastúci počet zahraničných vodičov, ktorí prevádzkujú veľké ťahače s návesmi na cestách v USA, ohrozuje americké životy a ohrozuje živobytie amerických vodičov,“ uviedol Rubio v príspevku na X.
Trump navštívil policajtov i vojakov nasadených vo Washingtone
Podľa amerického prezidenta úsilie ozbrojených zložiek vedie k poklesu kriminality.
Došlo k útoku na ropovod Družba, informovala Saková
K útoku došlo pri bieloruských hraniciach.
Zelenskyj: Denne pribúdajú črty budúcej bezpečnostnej architektúry Ukrajiny
Kontúry budúcej bezpečnostnej architektúry Ukrajiny pribúdajú každým dňom, vyhlásil vo štvrtok prezident Volodymyr Zelenskyj.
Netanjahu schválil obsadenie Gazy a nariadil začať rokovania o rukojemníkoch
Netanjahu oznámil, že schválil plány na obsadenie mesta Gaza armádou a že nariadil začatie okamžitých rokovaní o prepustení zvyšných rukojemníkov, ktorých zadržiava Hamas.