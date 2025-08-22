Došlo k útoku na ropovod Družba, informovala Saková
- DNES - 6:19
- Bratislava
K útoku došlo pri bieloruských hraniciach.
Na ropovod Družba vedúci z Ruska aj na Slovensko došlo vo štvrtok k ďalšiemu útoku, konkrétne pri bieloruských hraniciach, uviedla večer na sociálnej sieti Facebook ministerka hospodárstva SR Denisa Saková. Prečerpávanie sa podľa nej čoskoro zastaví a rozsah škôd sa zisťuje, informuje TASR.
Z dôvodu poškodenia transformátorovej stanice na území Ruska boli aj v pondelok pozastavené dodávky ropy na Slovensko prostredníctvom ropovodu Družba. Išlo vtedy o druhé poškodenie infraštruktúry v priebehu siedmich dní, ktoré však v tomto prípade malo za následok aj obmedzenie funkčnosti ropovodu, uviedlo slovenské ministerstvo hospodárstva.
Ukrajinská armáda v pondelok potvrdila, že vykonala útok na stanicu v ruskej Tambovskej oblasti, ktorý viedol k prerušeniu prepravy ropy cez ropovod Družba aj na Slovensko. V utorok večer boli dodávky obnovené.
Trump navštívil policajtov i vojakov nasadených vo Washingtone
Podľa amerického prezidenta úsilie ozbrojených zložiek vedie k poklesu kriminality.
USA pozastavujú víza pre zahraničných vodičov nákladných vozidiel, oznámil Rubio
Spojené štáty s okamžitou platnosťou pozastavujú vydávanie pracovných víz pre zahraničných vodičov komerčných nákladných vozidiel.
Zelenskyj: Denne pribúdajú črty budúcej bezpečnostnej architektúry Ukrajiny
Kontúry budúcej bezpečnostnej architektúry Ukrajiny pribúdajú každým dňom, vyhlásil vo štvrtok prezident Volodymyr Zelenskyj.
Netanjahu schválil obsadenie Gazy a nariadil začať rokovania o rukojemníkoch
Netanjahu oznámil, že schválil plány na obsadenie mesta Gaza armádou a že nariadil začatie okamžitých rokovaní o prepustení zvyšných rukojemníkov, ktorých zadržiava Hamas.