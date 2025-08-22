  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 22.8.2025Meniny má Tichomír
17°Bratislava

Došlo k útoku na ropovod Družba, informovala Saková

  • DNES - 6:19
  • Bratislava
Došlo k útoku na ropovod Družba, informovala Saková

K útoku došlo pri bieloruských hraniciach.

Na ropovod Družba vedúci z Ruska aj na Slovensko došlo vo štvrtok k ďalšiemu útoku, konkrétne pri bieloruských hraniciach, uviedla večer na sociálnej sieti Facebook ministerka hospodárstva SR Denisa Saková. Prečerpávanie sa podľa nej čoskoro zastaví a rozsah škôd sa zisťuje, informuje TASR.

Z dôvodu poškodenia transformátorovej stanice na území Ruska boli aj v pondelok pozastavené dodávky ropy na Slovensko prostredníctvom ropovodu Družba. Išlo vtedy o druhé poškodenie infraštruktúry v priebehu siedmich dní, ktoré však v tomto prípade malo za následok aj obmedzenie funkčnosti ropovodu, uviedlo slovenské ministerstvo hospodárstva.

Ukrajinská armáda v pondelok potvrdila, že vykonala útok na stanicu v ruskej Tambovskej oblasti, ktorý viedol k prerušeniu prepravy ropy cez ropovod Družba aj na Slovensko. V utorok večer boli dodávky obnovené.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump navštívil policajtov i vojakov nasadených vo Washingtone

Trump navštívil policajtov i vojakov nasadených vo Washingtone

DNES - 6:25Zahraničné

Podľa amerického prezidenta úsilie ozbrojených zložiek vedie k poklesu kriminality.

USA pozastavujú víza pre zahraničných vodičov nákladných vozidiel, oznámil Rubio

USA pozastavujú víza pre zahraničných vodičov nákladných vozidiel, oznámil Rubio

DNES - 6:23Zahraničné

Spojené štáty s okamžitou platnosťou pozastavujú vydávanie pracovných víz pre zahraničných vodičov komerčných nákladných vozidiel.

Zelenskyj: Denne pribúdajú črty budúcej bezpečnostnej architektúry Ukrajiny

Zelenskyj: Denne pribúdajú črty budúcej bezpečnostnej architektúry Ukrajiny

VČERA - 21:40Zahraničné

Kontúry budúcej bezpečnostnej architektúry Ukrajiny pribúdajú každým dňom, vyhlásil vo štvrtok prezident Volodymyr Zelenskyj.

Netanjahu schválil obsadenie Gazy a nariadil začať rokovania o rukojemníkoch

Netanjahu schválil obsadenie Gazy a nariadil začať rokovania o rukojemníkoch

VČERA - 20:00Zahraničné

Netanjahu oznámil, že schválil plány na obsadenie mesta Gaza armádou a že nariadil začatie okamžitých rokovaní o prepustení zvyšných rukojemníkov, ktorých zadržiava Hamas.

Vosveteit.sk
Hackeri stratili kontrolu. Zdrojový kód jedného z najnebezpečnejších Android vírusov unikol na internetHackeri stratili kontrolu. Zdrojový kód jedného z najnebezpečnejších Android vírusov unikol na internet
Netflix končí august vo veľkom štýle. Tieto filmové a seriálové novinky si rozhodne nemôžeš nechať ujsť!Netflix končí august vo veľkom štýle. Tieto filmové a seriálové novinky si rozhodne nemôžeš nechať ujsť!
Európska únia ti chce čítať všetky správy. Stojíme na križovatke, ktorá nás môže vrhnúť do digitálnej temnotyEurópska únia ti chce čítať všetky správy. Stojíme na križovatke, ktorá nás môže vrhnúť do digitálnej temnoty
Samsung spúšťa hernú revolúciu. Tvoj Galaxy telefón čoskoro zvládne aj tie najnáročnejšie hrySamsung spúšťa hernú revolúciu. Tvoj Galaxy telefón čoskoro zvládne aj tie najnáročnejšie hry
Prečo sú veterné elektrárne obľúbenou témou konšpirátorov aj Trumpa?Prečo sú veterné elektrárne obľúbenou témou konšpirátorov aj Trumpa?
Záhadný stroj X-37B opäť mieri do vesmíru. Odštartuje už dnes a Američania o jeho úlohách mlčiaZáhadný stroj X-37B opäť mieri do vesmíru. Odštartuje už dnes a Američania o jeho úlohách mlčia
Toto lietadlo nám chce otvoriť obežnú dráhu Zeme. Vzlieta ako lietadlo, no do vesmíru letí ako raketaToto lietadlo nám chce otvoriť obežnú dráhu Zeme. Vzlieta ako lietadlo, no do vesmíru letí ako raketa
Google prináša Pixely 10 na Slovensko a doslova odpálil technologickú bombuGoogle prináša Pixely 10 na Slovensko a doslova odpálil technologickú bombu
Vedci potvrdili existenciu záhadného magnetu, ktorý nikto predtým nevidelVedci potvrdili existenciu záhadného magnetu, ktorý nikto predtým nevidel
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP