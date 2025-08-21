  • Články
Zelenskyj: Denne pribúdajú črty budúcej bezpečnostnej architektúry Ukrajiny

Kontúry budúcej bezpečnostnej architektúry Ukrajiny pribúdajú každým dňom, vyhlásil vo štvrtok prezident Volodymyr Zelenskyj.

Agentúra Reuters predtým s odvolaním sa na americkú armádu informovala, že vojenskí velitelia zo Spojených štátov a viacerých európskych krajín dokončili návrhy možného zaistenia bezpečnosti Ukrajiny po skončení vojny a teraz ich predložia na posúdenie poradcom pre národnú bezpečnosť jednotlivých vlád.

O bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, ktorá ich získanie považuje za jednu zo svojich priorít predtým, než pristúpi na uzavretie dohody o ukončení vojny s Ruskom, sa začalo intenzívnejšie rokovať v posledných dňoch - v nadväznosti na stretnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške a potom so Zelenským a európskymi lídrami v Bielom dome.

Zelenskyj v pravidelnom večernom príhovore na sieti Telegram povedal, že v stredu rokovali poradcovia pre otázky národnej bezpečnosti a vo štvrtok prebehla ďalšia komunikácia. Podľa zdrojov agentúry Reuters sa na príslušných diskusiách zúčastnili náčelníci generálnych štábov Fínska, Francúzska, Nemecka, Británie, Talianska, Ukrajiny a USA.

Každý deň teraz pribúdajú kontúry budúcej bezpečnostnej architektúry Ukrajiny - zbrane, financovanie, spolupráca s našimi partnermi, sily na zemi, vo vzduchu, na mori,“ povedal Zelenskyj.

Trump vyhlásil, že na územie Ukrajiny nepošle amerických vojakov, no môže jej ponúknuť leteckú podporu. Jeho viceprezident J. D. Vance v stredu podotkol, že väčšinu nákladov súvisiacich s ukrajinskými bezpečnostnými zárukami budú musieť zniesť európske štáty a že Trump očakáva, že Európa bude v tejto záležitosti hrať vedúcu úlohu.

Do diskusie sa vo štvrtok zapojil aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorý označil za absolútne neprijateľnú prípadnú prítomnosť jednotiek západných štátov na Ukrajine. Kyjev tiež obvinil, že nemá záujem o trvalú mierovú dohodu a že sa usiluje získať bezpečnostné záruky nezlučiteľné s požiadavkami Ruska.

Americkým a európskym predstaviteľom podľa zdrojov agentúry Reuters potrvá nejaký čas, kým určia, čo je z hľadiska záruk pre Ukrajinu vojensky realizovateľné a zároveň prijateľné pre Kremeľ.

Trump po pondelkových rokovaniach v Bielom dome oznámil, že začal s prípravami bilaterálneho stretnutia medzi ukrajinským a ruským prezidentom. Zelenskyj však vo štvrtok podľa agentúry AFP obvinil predstaviteľov Ruska, že sa snažia vyhnúť takejto schôdzke. Už predtým ale sám zdôraznil, že s Putinom sa stretne iba po dohode medzi Ukrajinou a jej západnými spojencami na bezpečnostných zárukách.

Zdroj: Info.sk, TASR
