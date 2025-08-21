  • Články
Slavomír Verčimák sa stal najvyššie postaveným slovenským vojakom v štruktúrach NATO

  • DNES - 21:34
  • Bratislava/Brusel
Generálmajor Slavomír Verčimák sa vo štvrtok stal najvyššie postaveným slovenským vojakom vo vojenských štruktúrach NATO.

Počas zasadnutia Vojenského výboru NATO bol uvedený do funkcie predstaviteľa vrchného veliteľa spojeneckých síl v Európe (SACEUR). V rámci svojho pôsobenia bude počas najbližších troch rokov reprezentovať SACEUR na všetkých politických a vojenských rokovaniach na Veliteľstve NATO v Bruseli. Oznámili to vo štvrtok Ozbrojené sily (OZ) SR.

Obsadenie tejto významnej pozície slovenským generálom je prejavom vysokej dôvery spojencov v Ozbrojené sily SR,“ píše sa vo vyhlásení slovenských ozbrojených síl na sociálnej sieti.

Túto dôveru sme vybudovali kvalitnou prácou všetkých slovenských dôstojníkov a poddôstojníkov, ktorí boli vyslaní na štábne pozície v rámci NATO vrátane doteraz najvyššie postavených slovenských generálov pôsobiacich v SHAPE a v JFC Brunssum,“ dodali OZ SR.

Verčimák, ktorého do novej funkcie uviedol počas zasadnutia v Bruseli predseda Vojenského výboru NATO admirál Giuseppe Cavo Dragone, donedávna pôsobil ako zástupca náčelníka generálneho štábu OZ SR. Povýšený na generálmajora bol v decembri minulého roka prezidentom SR Petrom Pellegrinim.

Zdroj: Info.sk, TASR
