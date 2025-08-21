Obvinenú v prípade tragédie v Ružinove, kde zomreli dve deti, vzal súd do väzby
Z vraždy obvinenú ženu v prípade utorkovej (19. 8.) tragédie v bratislavskom Ružinove, pri ktorej zomreli dve deti, vzal súd do väzby. Informoval hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.
„Mestský súd Bratislava I vzal do väzby obvinenú I. F., a to z dôvodov tzv. útekovej a preventívnej väzby,“ priblížil Adamčiak s tým, že rozhodnutie je právoplatné. Pre súčasný zdravotný stav prevezú ženu do nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne.
V utorok došlo v bratislavskom Ružinove na Hrachovej ulici k požiaru bytu. Záchranári na mieste ošetrili dvoch dospelých, dvom deťom pomôcť už nedokázali. Polícia na mieste obmedzila na osobnej slobode ženu. Podľa medializovaných informácií mala žena najskôr usmrtiť svoje dve deti a následne podpáliť byt. Žena čelí obvineniu zo závažného zločinu vraždy a zločinu všeobecného ohrozenia.
Hasiči zasahujú pri požiari rodinného domu v žilinskej časti Rosinky
Žilinskí hasiči vo štvrtok podvečer zasahujú pri požiari rodinného domu v žilinskej mestskej časti Rosinky.
SHMÚ: Dážď sa môže na celom území SR vyskytnúť v noci aj piatok doobeda
Ľudia musia s dažďom počítať na celom území SR počas štvrtka a očakáva sa aj v piatok (22. 8.) doobeda.
Hnutie Slovensko víta, že SAV informovala o analýze vakcín proti COVID-19
Opozičné hnutie Slovensko víta vyjadrenie Slovenskej akadémie vied (SAV) o analýze mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19.
SaS vzhľadom na výsledky analýzy SAV vyzýva na odvolanie Kotlára z funkcie
Opozičná SaS vyzýva vládu SR, aby bezodkladne odvolala Petra Kotlára z postu splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19.