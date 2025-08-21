Pred ruskou ambasádou v Prahe protestovali stovky ľudí a kričali: „Choď domov, Ivan“

  • Články
Pred ruským veľvyslanectvom v Prahe sa vo štvrtok zhromaždili stovky ľudí, ktorí si na proteste s názvom „Choď domov, Ivan“ pripomenuli výročie invázie do Československa v roku 1968 a následnú okupáciu.

Organizátori tiež poukázali na pokračujúci boj Ukrajincov proti ruskej agresii a na ľudí apelovali, aby Ukrajine neprestávali pomáhať. Varovali tiež pred tým, aby sa po jesenných parlamentných voľbách Česko nezaradilo po boku Slovenska, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Svoje spomienky na rok 1968 na proteste rozprával Jiří Kolda, ktorého sovietski vojaci ťažko zranili, a tiež bývalý ruský vojak Alexej Ženatý (pôvodným menom Alexej Kuzevanov), ktorý v 80. rokoch dezertoval z okupačnej armády. Ľudia potom skandovali „Choď domov, Ivan!". Na akcii, ktorú usporiadali organizácie Človek v tiesni, Milión chvíľok pre demokraciu, Pamäť národa a Európsky kongres Ukrajincov, vystúpila aj kapela Rybičky 48, ktorá zahrala pieseň Jdi domů, Ivane.

Organizácia Pamäť národa pripomenula, že viac než 20-ročná okupácia pripravila Československo o slobodu, nádej a budúcnosť. „Režim, ktorý prišiel z východu, bol postavený na lži a násilí a neváhal strieľať ani do neozbrojených ľudí. Dnes čelí rovnakej brutalite Ukrajina. Putinovo Rusko útočí, vraždí a klame, zatiaľ čo proruská propaganda sa snaží oslabiť našu podporu napadnutým... Nedopusťme, aby sa história opakovala,“ uviedla k akcii Pamäť národa, ktorú založili organizácia Post Bellum, Český rozhlas a Ústav pre štúdium totalitných režimov.

Adriana Černá z organizácie Človek v tiesni priblížila, ako na Ukrajine pomáhajú a čomu tak ľudia svojím príspevkom môžu pomôcť. „Všetci, čo sme tu, chápeme, že Ukrajinci bojujú preto, aby neskončili ako vtedy my – alebo ešte horšie. A bojujú aj za nás,“ podotkla.

Zdroj: Info.sk, TASR
