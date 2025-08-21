  • Články
Hasiči zasahujú pri požiari rodinného domu v žilinskej časti Rosinky

  • DNES - 18:59
  • Žilina
Žilinskí hasiči vo štvrtok podvečer zasahujú pri požiari rodinného domu v žilinskej mestskej časti Rosinky.

Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.

Hasičom požiar ohlásili krátko pred 17.00 h. „Na mieste zasahuje 14 príslušníkov HaZZ z Hasičskej stanice v Žiline a zo Záchrannej brigády HaZZ v Žiline s piatimi kusmi techniky a členovia dobrovoľného hasičského zboru obce Rosina. Hasiči zasahujú dvoma C prúdmi a jedným vysokotlakovým prúdom v autonómnych dýchacích prístrojoch,“ uviedlo krajské riaditeľstvo.

Doplnilo, že na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Obvinenú v prípade tragédie v Ružinove, kde zomreli dve deti, vzal súd do väzby

DNES - 19:56Domáce

Z vraždy obvinenú ženu v prípade utorkovej (19. 8.) tragédie v bratislavskom Ružinove, pri ktorej zomreli dve deti, vzal súd do väzby.

SHMÚ: Dážď sa môže na celom území SR vyskytnúť v noci aj piatok doobeda

DNES - 18:26Domáce

Ľudia musia s dažďom počítať na celom území SR počas štvrtka a očakáva sa aj v piatok (22. 8.) doobeda.

Hnutie Slovensko víta, že SAV informovala o analýze vakcín proti COVID-19

DNES - 17:38Domáce

Opozičné hnutie Slovensko víta vyjadrenie Slovenskej akadémie vied (SAV) o analýze mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19.

SaS vzhľadom na výsledky analýzy SAV vyzýva na odvolanie Kotlára z funkcie

DNES - 17:23Domáce

Opozičná SaS vyzýva vládu SR, aby bezodkladne odvolala Petra Kotlára z postu splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19.

