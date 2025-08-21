Hasiči zasahujú pri požiari rodinného domu v žilinskej časti Rosinky
Žilinskí hasiči vo štvrtok podvečer zasahujú pri požiari rodinného domu v žilinskej mestskej časti Rosinky.
Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Hasičom požiar ohlásili krátko pred 17.00 h. „Na mieste zasahuje 14 príslušníkov HaZZ z Hasičskej stanice v Žiline a zo Záchrannej brigády HaZZ v Žiline s piatimi kusmi techniky a členovia dobrovoľného hasičského zboru obce Rosina. Hasiči zasahujú dvoma C prúdmi a jedným vysokotlakovým prúdom v autonómnych dýchacích prístrojoch,“ uviedlo krajské riaditeľstvo.
Doplnilo, že na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov.
Obvinenú v prípade tragédie v Ružinove, kde zomreli dve deti, vzal súd do väzby
Z vraždy obvinenú ženu v prípade utorkovej (19. 8.) tragédie v bratislavskom Ružinove, pri ktorej zomreli dve deti, vzal súd do väzby.
SHMÚ: Dážď sa môže na celom území SR vyskytnúť v noci aj piatok doobeda
Ľudia musia s dažďom počítať na celom území SR počas štvrtka a očakáva sa aj v piatok (22. 8.) doobeda.
Hnutie Slovensko víta, že SAV informovala o analýze vakcín proti COVID-19
Opozičné hnutie Slovensko víta vyjadrenie Slovenskej akadémie vied (SAV) o analýze mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19.
SaS vzhľadom na výsledky analýzy SAV vyzýva na odvolanie Kotlára z funkcie
Opozičná SaS vyzýva vládu SR, aby bezodkladne odvolala Petra Kotlára z postu splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19.