Vladimir Putin požaduje celý Donbas a neutralitu Ukrajiny
- DNES - 18:49
- Moskva
Ruský prezident Vladimir Putin v rámci svojich súčasných podmienok ukončenia vojny proti Ukrajine požaduje, aby sa vzdala celého Donbasu, zriekla sa ambícií vstúpiť do NATO, zostala neutrálna a nevpustila na svoje územie vojská západných štátov.
Podľa agentúry Reuters, ktorej to štvrtok povedali tri zdroje oboznámené s postojmi najvyšších predstaviteľov Kremľa, ide o náčrt obrysov toho, čo by si Moskva predstavovala ako súčasť možnej mierovej dohody, píše TASR.
Putin vo svojom návrhu podľa ruských zdrojov trvá na požiadavke, aby Ukrajina úplne ustúpila z častí Donbasu, ktoré má stále pod svojou kontrolou. Výmenou za to by nariadil ruským silám zastaviť boje pozdĺž súčasnej frontovej línie v Záporožskej a Chersonskej oblasti a bol by ochotný vrátiť Ukrajine malé časti jej Charkovskej, Sumskej a Dnepropetrovskej oblasti, ktoré obsadili ruské jednotky.
Týmto ruský prezident podľa nemenovaných predstaviteľov v podstate ustúpil od územných požiadaviek, ktoré stanovil v júni 2024. Kyjev mal podľa nich odstúpiť Moskve všetky štyri svoje oblasti - Doneckú, Luhanskú, Chersonskú a Záporožskú. Donecká a Luhanská oblasť spolu tvoria Donbas. Kyjev vtedy tieto požiadavky odmietol a nazval ich kapituláciou.
Na druhej strane Putin stále trvá na tom, aby sa Ukrajina vzdala svojej ambície vstúpiť do NATO a aby Aliancia poskytla právne záväzný prísľub, že sa nebude ďalej rozširovať na východ. Takisto požaduje obmedzenie veľkosti ukrajinskej armády a dohodu, že na území Ukrajiny nikdy nebudú nasadené žiadne západné jednotky ako súčasť mierových síl, dodali zdroje.
Rusko v súčasnosti ovláda približne pätinu ukrajinského územia, no nemá plne pod kontrolou žiadnu zo štyroch ukrajinských oblastí, ktoré v rozpore s medzinárodným právom anektovalo v septembri 2022 - Záporožskú, Luhanskú, Doneckú a Chersonskú. Plne ovláda iba ukrajinský Krymský polostrov, ktorý anektovalo ešte v roku 2014. Tomu predchádzala krátka vojenská operácia a referendum, ktoré Kyjev a západné mocnosti označujú za nezákonné.
