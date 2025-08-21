  • Články
Hnutie Slovensko víta, že SAV informovala o analýze vakcín proti COVID-19

  • DNES - 17:38
  • Bratislava
Opozičné hnutie Slovensko víta vyjadrenie Slovenskej akadémie vied (SAV) o analýze mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19.

Kritizuje ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) za to, že výsledky analýzy zatiaľ nezverejnil. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR a exminister zdravotníctva Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ).

Šaško stále otáľal s informovaním verejnosti o tejto veľmi dôležitej analýze, ktorú si nechal vypracovať za 350.000 eur z verejných zdrojov. Verím, že pán minister Kamil Šaško sa k tejto veci urýchlene postaví,“ skonštatoval.

Krajčí sa zároveň vyjadril, že verí, že SR zabezpečí dostatočné množstvo vakcín aj na najbližšiu chrípkovú sezónu. „Ochorenia COVID-19 a chrípka sú sezónne. Je dôležité, aby SR mala dostatok vakcín pre tých ľudí, ktorí sa zaočkovať budú chcieť a aj to očkovanie potrebujú vzhľadom na ich zdravotný stav,“ dodal.

SAV vo štvrtok informovala, že analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. V tejto súvislosti upozornila na to, že vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.

O dokončení analýzy SAV informovala koncom júla. Avizovala, že o výsledkoch je pripravená informovať, len čo rezort zdravotníctva stanoví termín. O otestovanie vzoriek vakcín požiadal Šaško SAV ešte v apríli. Stalo sa tak v reakcii na tvrdenia splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Ten tvrdil, že testované šarže vakcín sú podľa jemu dostupnej analýzy schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.

Odborníci zo SAV mali zanalyzovať prítomnosť DNA a iných látok vo vybraných retenčných šaržiach vakcín používaných v slovenskej populácii i vplyv prítomných látok na ľudský organizmus. Analýza mala stáť približne 350.000 eur.

Zdroj: Info.sk, TASR
