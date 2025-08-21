  • Články
SaS vzhľadom na výsledky analýzy SAV vyzýva na odvolanie Kotlára z funkcie

  • DNES - 17:23
  • Bratislava
Opozičná SaS vyzýva vládu SR, aby bezodkladne odvolala Petra Kotlára z postu splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19.

Odvoláva sa pritom na výsledky analýzy Slovenskej akadémie vied (SAV), ktoré potvrdili, že mRNA vakcíny proti COVID-19 obsahujú len nepatrné množstvá DNA, ktoré sú hlboko pod povolenými hodnotami. Tým sa podľa strany ukázalo, že Kotlárove tvrdenia o „nebezpečnosti“ vakcín sú zavádzajúce a nepravdivé. Stanovisko poslal hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Dnes už niet najmenších pochybností, že Peter Kotlár roky šíril klamstvá, ktoré vedome spochybňovali vedecké fakty a ohrozovali dôveru verejnosti v medicínu. Je neprijateľné, aby takýto človek zostával vo funkcii splnomocnenca vlády. Vyzývame Roberta Fica (Smer-SD), aby ho okamžite odvolal,“ vyhlásil predseda SaS Branislav Gröhling. Kritizuje, že výsledkom „Kotlárových konšpirácií“ je analýza za 350.000 eur, ktoré mali ísť do zdravotníctva, nie na „vyvracanie bludov vládneho splnomocnenca“.

Poslanec Národnej rady SR za SaS Tomáš Szalay zároveň vyzval ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby odblokoval zastavený nákup vakcín a opätovne umožnil ľuďom očkovanie. „Prišiel čas, aby Kotlár roztrhal svoj diplom. Analýza SAV vyvrátila jeho konšpirácie. Je čas vrátiť sa k medicíne založenej na dôkazoch,“ skonštatoval. Zdôraznil, že SaS od ministerstva, ako aj od strany Hlas-SD očakáva k splnomocnencovi jednoznačný postoj.

SAV vo štvrtok informovala o výsledkoch analýzy mRNA vakcín proti COVID-19. Tie podľa nej jednoznačne ukázali, že tieto vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. Medializované vyhlásenia a práce obsahujúce tvrdenia o vysokom množstve DNA sa podľa jej slov zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. SAV ich označila za mylné a zavádzajúce.

O vypracovanie analýzy požiadal SAV ešte v apríli minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v reakcii na Kotlárove tvrdenia, že všetky testované šarže vakcín sú podľa jemu dostupnej analýzy schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení. Odborníci zo SAV mali zanalyzovať prítomnosť DNA a iných látok vo vybraných retenčných šaržiach vakcín používaných v slovenskej populácii i vplyv prítomných látok na ľudský organizmus. Analýza mala stáť približne 350.000 eur.

Zdroj: Info.sk, TASR
