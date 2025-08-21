V prípade tragédie v Ružinove,pri ktorej zomreli dve deti, obvinili z vraždy ženu
V prípade utorkovej (19. 8.) tragédie v bratislavskom Ružinove, pri ktorej zomreli dve deti, obvinili zo závažného zločinu vraždy a zločinu všeobecného ohrozenia ženu.
O jej väzobnom stíhaní sa bude rozhodovať vo štvrtok podvečer. Vyplýva to z vyjadrení Krajskej prokuratúry v Bratislave a Krajského súdu v Bratislave pre TASR.
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave podal návrh na vzatie obvinenej do väzby. Hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak pre TASR potvrdil, že výsluch obvinenej má byť na Mestskom súde Bratislava I vo štvrtok o 17.00 h.
V utorok došlo v bratislavskom Ružinove na Hrachovej ulici k požiaru bytu. Záchranári na mieste ošetrili dvoch dospelých, dvom deťom pomôcť už nedokázali. Polícia na mieste obmedzila na osobnej slobode ženu. Podľa medializovaných informácií mala žena najskôr usmrtiť svoje dve deti a následne podpáliť byt.
Pri rannej nehode na diaľnici D1 prišiel o život 52-ročný motocyklista
Pri štvrtkovej rannej dopravnej nehode medzi tunelmi Ovčiarsko a Žilina na úseku diaľnice D1 prišiel o život 52-ročný motocyklista.
SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky
Analýza zloženia mRNA vakcín proti COVID-19 jednoznačne ukázala, že tieto vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami.
M. Šutaj Eštok apeluje na obozretnosť seniorov pri komunikácii s cudzími ľuďmi
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v súvislosti s telefonickými podvodmi apeloval na seniorov, aby boli pri komunikácii s cudzími ľuďmi obozretní.
Andrej Danko označil okupáciu za smutný krok, cudzie vojská v SR odmieta aj dnes
Udalosti z 21. augusta 1968 považuje predseda koaličnej SNS Andrej Danko za smutný krok tzv. priateľskej pomoci.