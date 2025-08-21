  • Články
Černochová: ČR je ochotná na Ukrajinu vyslať vojakov, diskusia je však predčasná

  • DNES - 16:47
  • Praha
Ak bude na Ukrajine nastolené prímerie a západné štáty sa dohodnú na vyslaní mierových jednotiek, svojich vojakov by bolo ochotné vyslať aj Česko.

Vo štvrtok to uviedla česká ministerka obrany Jana Černochová s tým, že v tejto chvíli je predčasné robiť jednoznačné deklarácie, lebo o to nikto nepožiadal. Reagovala tak na slová českého prezidenta Petra Pavla, že by ČR mala byť súčasťou mierových síl, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

V prípade, že by sme pomáhali aj nejakým angažmánom našich vojakov, tak by sme tak urobili. V tejto chvíli je to predčasné, lebo žiadna taká požiadavka zatiaľ na stole nie je - hoci ČR, samozrejme, reaguje aj na otázky, aké možnosti by sme mali,“ povedala Černochová. Podotkla, že v tejto chvíli nikto na Ukrajinu vojakov posielať nechce, lebo by to znamenalo eskaláciu konfliktu.

Šéfka českého rezortu obrany však ešte v utorok v relácii Ptám se já na webe Seznam Zprávy povedala, že ak na Ukrajine nastane prímerie, Česko tam v rámci bezpečnostných záruk, ktoré by Kyjevu poskytol Západ, svojich vojakov nevyšle. Uviedla vtedy, že ČR by mohla pomáhať napríklad v logistike, odmínovaní či v chemickej ochrane.

Rezort obrany vo štvrtok spresnil, že Česko by po nastolení prímeria na Ukrajine bolo pripravené rokovať o nasadení svojich vojakov, ak by nehrozilo, že budú riskovať životy. Ukrajinu by mohlo podporiť napríklad pri výcviku ukrajinských vojakov alebo s odmínovaním terénu. Podľa servera Novinky.cz to uviedol hovorca českého rezortu obrany David Šíma.

Možnosť vyslania vojakov Černochová pripustila až po tom, ako Pavel vo štvrtkovom rozhovore s Českou tlačovou kanceláriou uviedol, že ČR by súčasťou prípadných mierových jednotiek na Ukrajine byť mala, keďže je v podpore Ukrajiny aktívna od začiatku vojny.

Zdroj: Info.sk, TASR
