Pri rannej nehode na diaľnici D1 prišiel o život 52-ročný motocyklista
Pri štvrtkovej rannej dopravnej nehode medzi tunelmi Ovčiarsko a Žilina na úseku diaľnice D1 prišiel o život 52-ročný motocyklista. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.
Upresnila, že motocyklista spadol na diaľnici v smere od Bratislavy do Žiliny z doposiaľ presne nezistených príčin a utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.
„Poverený príslušník diaľničného oddelenia Policajného zboru Kunovec začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. U nebohého bola nariadená pitva. Ďalšie okolnosti tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ uviedla polícia.
V prípade tragédie v Ružinove,pri ktorej zomreli dve deti, obvinili z vraždy ženu
V prípade utorkovej (19. 8.) tragédie v bratislavskom Ružinove, pri ktorej zomreli dve deti, obvinili zo závažného zločinu vraždy a zločinu všeobecného ohrozenia ženu.
SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky
Analýza zloženia mRNA vakcín proti COVID-19 jednoznačne ukázala, že tieto vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami.
M. Šutaj Eštok apeluje na obozretnosť seniorov pri komunikácii s cudzími ľuďmi
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v súvislosti s telefonickými podvodmi apeloval na seniorov, aby boli pri komunikácii s cudzími ľuďmi obozretní.
Andrej Danko označil okupáciu za smutný krok, cudzie vojská v SR odmieta aj dnes
Udalosti z 21. augusta 1968 považuje predseda koaličnej SNS Andrej Danko za smutný krok tzv. priateľskej pomoci.