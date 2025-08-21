  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 21.8.2025Meniny má Jana
21°Bratislava

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

  • DNES - 15:59
  • Bratislava
SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Analýza zloženia mRNA vakcín proti COVID-19 jednoznačne ukázala, že tieto vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami.

Medializované vyhlásenia a práce obsahujúce tvrdenia o vysokom množstve DNA, na základe ktorých bola uskutočnená aj analýza Slovenskej akadémie vied (SAV), sa zakladajú na technicky nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Takéto vyhlásenia sú mylné a zavádzajúce. SAV to uviedla v stanovisku, ktoré poslala Andrea Nozdrovická z akadémie.

Toto malé množstvo zvyškovej DNA sa skladá z veľmi krátkych úsekov, ktoré nekódujú žiadne funkčné bielkoviny a pochádzajú z DNA, ktorá sa použila ako predloha na produkciu mRNA. Vakcíny tiež neobsahujú prímesi iných látok a predovšetkým neobsahujú zlúčeniny grafénu,“ ozrejmila SAV. O podrobných výsledkoch bude podľa jej slov informovať, akonáhle dostane poverenie od Ministerstva zdravotníctva SR.

SAV zároveň zdôraznila, že medializované vyhlásenia a práce obsahujúce tvrdenia o vysokom množstve DNA, spolu s nepodloženými a „nezmyselnými“ tvrdeniami o hrozbách očkovania, predstavujú nebezpečný zdroj manipulácie so strachom verejnosti, ktorý vážne ohrozuje zdravie jednotlivcov, ako aj verejné zdravie.

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v apríli požiadal SAV o otestovanie vzoriek mRNA vakcín proti COVID-19. Odborníci mali vypracovať komplexnú správu o kvantitatívnej analýze na prítomnosť DNA a iných látok vo vybraných retenčných šaržiach vakcín používaných v slovenskej populácii. Rovnako analýzu vplyvu prítomných látok na ľudský organizmus. Analýza mala stáť približne 350.000 eur.

Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár v marci odovzdal generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi znalecký posudok k analýze mRNA vakcín používaných na Slovensku počas pandémie. Analýza podľa neho potvrdila, že všetky testované šarže vakcín sú schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
V prípade tragédie v Ružinove,pri ktorej zomreli dve deti, obvinili z vraždy ženu

V prípade tragédie v Ružinove,pri ktorej zomreli dve deti, obvinili z vraždy ženu

DNES - 16:55Domáce

V prípade utorkovej (19. 8.) tragédie v bratislavskom Ružinove, pri ktorej zomreli dve deti, obvinili zo závažného zločinu vraždy a zločinu všeobecného ohrozenia ženu.

Pri rannej nehode na diaľnici D1 prišiel o život 52-ročný motocyklista

Pri rannej nehode na diaľnici D1 prišiel o život 52-ročný motocyklista

DNES - 16:23Domáce

Pri štvrtkovej rannej dopravnej nehode medzi tunelmi Ovčiarsko a Žilina na úseku diaľnice D1 prišiel o život 52-ročný motocyklista.

M. Šutaj Eštok apeluje na obozretnosť seniorov pri komunikácii s cudzími ľuďmi

M. Šutaj Eštok apeluje na obozretnosť seniorov pri komunikácii s cudzími ľuďmi

DNES - 15:38Domáce

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v súvislosti s telefonickými podvodmi apeloval na seniorov, aby boli pri komunikácii s cudzími ľuďmi obozretní.

Andrej Danko označil okupáciu za smutný krok, cudzie vojská v SR odmieta aj dnes

Andrej Danko označil okupáciu za smutný krok, cudzie vojská v SR odmieta aj dnes

DNES - 15:26Domáce

Udalosti z 21. augusta 1968 považuje predseda koaličnej SNS Andrej Danko za smutný krok tzv. priateľskej pomoci.

Vosveteit.sk
Netflix končí august vo veľkom štýle. Tieto filmové a seriálové novinky si rozhodne nemôžeš nechať ujsť!Netflix končí august vo veľkom štýle. Tieto filmové a seriálové novinky si rozhodne nemôžeš nechať ujsť!
Európska únia ti chce čítať všetky správy. Stojíme na križovatke, ktorá nás môže vrhnúť do digitálnej temnotyEurópska únia ti chce čítať všetky správy. Stojíme na križovatke, ktorá nás môže vrhnúť do digitálnej temnoty
Samsung spúšťa hernú revolúciu. Tvoj Galaxy telefón čoskoro zvládne aj tie najnáročnejšie hrySamsung spúšťa hernú revolúciu. Tvoj Galaxy telefón čoskoro zvládne aj tie najnáročnejšie hry
Prečo sú veterné elektrárne obľúbenou témou konšpirátorov aj Trumpa?Prečo sú veterné elektrárne obľúbenou témou konšpirátorov aj Trumpa?
Záhadný stroj X-37B opäť mieri do vesmíru. Odštartuje už dnes a Američania o jeho úlohách mlčiaZáhadný stroj X-37B opäť mieri do vesmíru. Odštartuje už dnes a Američania o jeho úlohách mlčia
Toto lietadlo nám chce otvoriť obežnú dráhu Zeme. Vzlieta ako lietadlo, no do vesmíru letí ako raketaToto lietadlo nám chce otvoriť obežnú dráhu Zeme. Vzlieta ako lietadlo, no do vesmíru letí ako raketa
Google prináša Pixely 10 na Slovensko a doslova odpálil technologickú bombuGoogle prináša Pixely 10 na Slovensko a doslova odpálil technologickú bombu
Vedci potvrdili existenciu záhadného magnetu, ktorý nikto predtým nevidelVedci potvrdili existenciu záhadného magnetu, ktorý nikto predtým nevidel
Populárne AI modely sú viditeľne zaujaté proti ľuďom: Vedci varujú pred znepokojivou budúcnosťouPopulárne AI modely sú viditeľne zaujaté proti ľuďom: Vedci varujú pred znepokojivou budúcnosťou
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP