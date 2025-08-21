  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 21.8.2025Meniny má Jana
21°Bratislava

M. Šutaj Eštok apeluje na obozretnosť seniorov pri komunikácii s cudzími ľuďmi

  • DNES - 15:38
  • Bratislava
M. Šutaj Eštok apeluje na obozretnosť seniorov pri komunikácii s cudzími ľuďmi

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v súvislosti s telefonickými podvodmi apeloval na seniorov, aby boli pri komunikácii s cudzími ľuďmi obozretní.

Ak majú podľa neho akékoľvek pochybnosti, je nutné, aby ihneď kontaktovali políciu. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej konferencii. Poverená prezidentka Policajného zboru (PZ) Jana Maškarová upozornila, že Slovensko čelí jednej z najväčších vĺn podvodov v histórii. Keďže sa podľa nej ťažko vyšetrujú, kľúčová je prevencia.

V roku 2024 sme zaznamenali 125 podvodov na našich senioroch, pričom celková výška škody dosiahla úroveň 1,5 milióna eur. V tomto roku, len za prvý polrok, to bolo 96 prípadov a škoda, ktorá bola spôsobená na našich senioroch, dosahuje sumu viac ako milión eur,“ priblížil šéf rezortu vnútra s tým, že najčastejšími obeťami sú seniori vo veku 65 a viac rokov.

Ide podľa Maškarovej o veľmi premyslenú trestnú činnosť, ktorú páchajú organizované skupiny zo zahraničia, na ktorej participujú aj občania Slovenska. Zneužívajú podľa jej slov dôveru seniorov a používajú moderné technológie a sofistikované príbehy. Najväčší dôraz pritom kladú na psychologický nátlak. „Polícia túto hrozbu berie mimoriadne vážne, preto sme zintenzívnili vyšetrovanie, operatívnu pátraciu činnosť, vykonávame rôzne spolupráce, či už so štátnymi inštitúciami, bankami, so Slovenskou poštou a najmä s našimi medzinárodnými partnermi, kde samozrejme vykonávame intenzívnu výmenu informácií,“ priblížila. Prízvukovala, že informovanosť a prevencia sú najlepšou ochranou pred útokmi.

Šutaj Eštok objasnil, že v rámci prevencie PZ spolupracuje napríklad s Jednotou dôchodcov Slovenska, ale aj s mobilnými operátormi. „Spolupracujeme s mestami, obcami aj cirkvami, ale aj napriek tomu sa táto špecifická trestná činnosť stále deje,“ podotkol. Medzi najčastejšie podvody podľa neho patria fingovaní príbuzní, ktorí od seniorov žiadajú peniaze po údajnej dopravnej nehode, takzvaný „americký vojak“ žiadajúci financie cez internetové zoznámenie, ale aj investičné podvody do kryptomeny s prísľubom vysokého zisku.

Najväčším fenoménom sú však aktuálne podľa Maškarovej falošní policajti, ktorí cez rôzne komunikačné platformy zasielajú seniorom falošné preukazy. „Tvrdia im, že ich bankové účty boli napadnuté, žiadajú obete, aby vybrali peniaze a odovzdali ich tzv. expertom Národnej banky Slovenska (NBS) alebo falošným vyšetrovateľom,“ objasnil Šutaj Eštok. Seniorom odkázal, že polícia ani NBS nikdy nežiadajú hotovosť, prevod na účet či odovzdávanie úspor.

Riaditeľ odboru kriminálnej polície prezídia PZ Attila Zajonc uviedol, že v prvom polroku polícia v Bratislavskom kraji zaevidovala 238 podozrivých hovorov, pričom 20 z nich skončilo podvodom so škodou 368.000 eur. V Trnavskom kraji išlo o sedem podozrivých volaní, z toho tri dokonané s celkovou škodou 30.000 eur. V Banskobystrickom kraji zaznamenali jeden prípad so škodou 15.000 eur, v ostatných regiónoch išlo len o neúspešné pokusy.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
V prípade tragédie v Ružinove,pri ktorej zomreli dve deti, obvinili z vraždy ženu

V prípade tragédie v Ružinove,pri ktorej zomreli dve deti, obvinili z vraždy ženu

DNES - 16:55Domáce

V prípade utorkovej (19. 8.) tragédie v bratislavskom Ružinove, pri ktorej zomreli dve deti, obvinili zo závažného zločinu vraždy a zločinu všeobecného ohrozenia ženu.

Pri rannej nehode na diaľnici D1 prišiel o život 52-ročný motocyklista

Pri rannej nehode na diaľnici D1 prišiel o život 52-ročný motocyklista

DNES - 16:23Domáce

Pri štvrtkovej rannej dopravnej nehode medzi tunelmi Ovčiarsko a Žilina na úseku diaľnice D1 prišiel o život 52-ročný motocyklista.

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

DNES - 15:59Domáce

Analýza zloženia mRNA vakcín proti COVID-19 jednoznačne ukázala, že tieto vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami.

Andrej Danko označil okupáciu za smutný krok, cudzie vojská v SR odmieta aj dnes

Andrej Danko označil okupáciu za smutný krok, cudzie vojská v SR odmieta aj dnes

DNES - 15:26Domáce

Udalosti z 21. augusta 1968 považuje predseda koaličnej SNS Andrej Danko za smutný krok tzv. priateľskej pomoci.

Vosveteit.sk
Netflix končí august vo veľkom štýle. Tieto filmové a seriálové novinky si rozhodne nemôžeš nechať ujsť!Netflix končí august vo veľkom štýle. Tieto filmové a seriálové novinky si rozhodne nemôžeš nechať ujsť!
Európska únia ti chce čítať všetky správy. Stojíme na križovatke, ktorá nás môže vrhnúť do digitálnej temnotyEurópska únia ti chce čítať všetky správy. Stojíme na križovatke, ktorá nás môže vrhnúť do digitálnej temnoty
Samsung spúšťa hernú revolúciu. Tvoj Galaxy telefón čoskoro zvládne aj tie najnáročnejšie hrySamsung spúšťa hernú revolúciu. Tvoj Galaxy telefón čoskoro zvládne aj tie najnáročnejšie hry
Prečo sú veterné elektrárne obľúbenou témou konšpirátorov aj Trumpa?Prečo sú veterné elektrárne obľúbenou témou konšpirátorov aj Trumpa?
Záhadný stroj X-37B opäť mieri do vesmíru. Odštartuje už dnes a Američania o jeho úlohách mlčiaZáhadný stroj X-37B opäť mieri do vesmíru. Odštartuje už dnes a Američania o jeho úlohách mlčia
Toto lietadlo nám chce otvoriť obežnú dráhu Zeme. Vzlieta ako lietadlo, no do vesmíru letí ako raketaToto lietadlo nám chce otvoriť obežnú dráhu Zeme. Vzlieta ako lietadlo, no do vesmíru letí ako raketa
Google prináša Pixely 10 na Slovensko a doslova odpálil technologickú bombuGoogle prináša Pixely 10 na Slovensko a doslova odpálil technologickú bombu
Vedci potvrdili existenciu záhadného magnetu, ktorý nikto predtým nevidelVedci potvrdili existenciu záhadného magnetu, ktorý nikto predtým nevidel
Populárne AI modely sú viditeľne zaujaté proti ľuďom: Vedci varujú pred znepokojivou budúcnosťouPopulárne AI modely sú viditeľne zaujaté proti ľuďom: Vedci varujú pred znepokojivou budúcnosťou
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP