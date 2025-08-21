Andrej Danko označil okupáciu za smutný krok, cudzie vojská v SR odmieta aj dnes
Udalosti z 21. augusta 1968 považuje predseda koaličnej SNS Andrej Danko za smutný krok tzv. priateľskej pomoci. V súvislosti s okupáciou Československa pripomenul, že odmieta prítomnosť cudzích vojsk na Slovensku aj v súčasnosti.
„Bol to smutný krok tzv. priateľskej pomoci, keď na naše územie prišli cudzie vojská. Vždy som hovoril, že na základe 21. augusta 1968 si treba spomínať na všetky udalosti a všetky obete, ktoré sa stali počas tohto dňa, ale i nasledujúce dni,“ uviedol Danko vo videu na sociálnej sieti. Za zásadný problém tejto „pomoci“ označil príchod cudzích vojsk na naše územie. Vzdal úctu tým, ktorí odmietali ich prítomnosť.
Danko považuje za dôležité spolupracovať s európskymi armádami, no odmieta vytváranie nepriateľov. „Nepovažujem za šťastné, že sa aj v dnešnej dobe nediskutuje o tom, prečo by sme tu mali mať cudzích vojakov,“ poznamenal. Šéf SNS tiež informoval, že v uplynulých dňoch požiadal premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby sa prehodnotila zmluva o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými. „Slováci tu nikdy nechceli cudzie vojská. Ani počas obdobia druhej svetovej vojny, ani v ’68, ani dnes,“ dodal.
