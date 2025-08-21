V náušniciach nikdy nespávajte: Dermatologička o tom, čo to spôsobuje
- DNES - 20:11
- Bratislava
Nosenie náušníc počas spánku je nielen nepohodlné, ale sa to môže podpísať aj na vašom vzhľade, varuje lekárka.
K najviditeľnejším znakom starnutia patria vrásky na pokožke, tvorba stareckých škvŕn a šedivenie vlasov. Starnutie si však môžeme všimnúť aj na ušiach. Tvrdí to dermatologička Samantha Ellisová, ktorá na svojom TikToku zverejnila video, v ktorom radí, ako im dopriať mladistvý vzhľad na čo najdlhší čas.
Podľa nej je kľúčom skladanie náušníc. „Starnutím sa oslabuje koža ušných lalokov, čo je problematické najmä pre tých, čo nosia náušnice,“ upozornila Ellisová.
Problém začína byť zreteľný po 40-tke, čo sa prejavuje aj tým, že náušnice nám už nesedia v ušiach tak ako predtým. Našťastie sa s tým dá niečo robiť.
„To najjednoduchšie, čo môžete urobiť, aby ste sa vyhli predčasnému natiahnutiu ušných lalokov, je skladať si na noc náušnice,“ radí Ellisová.
@drsamanthaellis
Keep your holes tight♬ original sound - Dr. Sam Ellis - Dermatologist
Podľa lekárky sa táto rada vzťahuje len na náušnice v spodnej časti ucha. Ak máte prepichnutú chrupavku vo vrchnej časti, nemusíte si náušnice skladať, keďže tá je dobre spevnená.
