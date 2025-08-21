Fiala: Každý má možnosť rozhodnúť sa, či chce stáť na strane slobody
- DNES - 13:47
- Praha
Budúcnosť Česka a to, či si dokáže udržať nezávislosť a slobodu, závisí podľa premiéra ČR Petra Fialu od toho, aké hodnoty budú jeho občania ctiť v každodennom živote.
Pri spomienke na udalosti z 21. augusta 1968 pred Českým rozhlasom v Prahe zdôraznil, že každý má možnosť rozhodnúť sa, či chce stáť na strane slobody a ľudskej dôstojnosti, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
August 1968 bol podľa predsedu českej vlády časom všeobecného odporu a chvíľou, keď bolo jednoduché rozlišovať medzi dobrom a zlom. Považuje ho za jeden najsilnejších okamihov českých dejín, a to najmä preto, lebo celý národ až na výnimky bol jednotný. Potom ale nastala normalizácia, počas ktorej sa ľudia museli prispôsobiť. „Ľudia sa naučili iné veci hovoriť a iné si myslieť a kým to robili, komunisti odrezali krajinu od sveta, vyhnali z nej tisícky ľudí a pre tých, čo tu zastali, nachystali cukor a najmä bič,“ pripomenul.
História 60., ale aj 70. a 80. rokov podľa Fialu pripomína, že skúšky a zásadné rozhodnutia sa dejú nielen v dobe, keď znejú výstrely, ale aj v časoch, ktoré sa zdajú byť pokojné.
Podotkol, že budúcnosť krajiny priamo závisí od toho, aké hodnoty budú jej občania ctiť v každodennom živote. „Každý z nás má možnosť rozhodnúť sa, či chce stáť na strane slobody a ľudskej dôstojnosti. Práve na týchto miliónoch malých rozhodnutí záleží niečo veľké – či si do budúcnosti dokážeme udržať našu zvrchovanosť, nezávislosť a slobodu,“ dodal Fiala a poďakoval sa všetkým, ktorí si uvedomujú dôležitosť aktívneho občianstva a podľa toho konajú.
Tradičným pietnym aktom pred Českým rozhlasom v Prahe si pamiatku obetí okupácie uctili českí najvyšší ústavní činitelia, poslanci, senátori a ďalší. Okrem premiéra kvety pred budovu rozhlasu položil prezident Petr Pavel, predseda Senátu Miloš Vystrčil, pražský primátor Bohuslav Svoboda či slovenský veľvyslanec v ČR Martin Muránsky.
Pavel: Mnohí ľudia majú pokrivený pohľad na svet, treba sa držať faktov
Niektorí ľudia sa snažia interpretovať dejiny v prospech nejakej národnej idey alebo ideológie, upozornil český prezident.
V Taliansku zadržali Ukrajinca podozrivého z odpálenia plynovodov Nord Stream
Nemecká prokuratúra informovala, že v Taliansku zadržali Ukrajinca podozrivého z toho, že sa v roku 2022 podieľal na odpálení plynovodov Nord Stream, ktoré slúžili na prepravu plynu z Ruska do Nemecka.
Počas ruských nočných útokov vzlietli aj poľské stíhačky
Počas nočných ruských útokov na viaceré mestá na západe Ukrajiny vzlietli poľské a ďalšie spojenecké stíhačky. Žiadne ruské drony ani rakety však nenarušili poľský vzdušný priestor.
Maďarsko ponúklo, že bude hostiť mierové rokovania Ukrajiny a Ruska
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vo štvrtok uviedol, že maďarská vláda už dvakrát ponúkla svoju krajinu ako miesto pre mierové rokovania zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine.