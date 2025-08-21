  • Články
Fiala: Každý má možnosť rozhodnúť sa, či chce stáť na strane slobody

  • DNES - 13:47
  • Praha
Budúcnosť Česka a to, či si dokáže udržať nezávislosť a slobodu, závisí podľa premiéra ČR Petra Fialu od toho, aké hodnoty budú jeho občania ctiť v každodennom živote.

Pri spomienke na udalosti z 21. augusta 1968 pred Českým rozhlasom v Prahe zdôraznil, že každý má možnosť rozhodnúť sa, či chce stáť na strane slobody a ľudskej dôstojnosti, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

August 1968 bol podľa predsedu českej vlády časom všeobecného odporu a chvíľou, keď bolo jednoduché rozlišovať medzi dobrom a zlom. Považuje ho za jeden najsilnejších okamihov českých dejín, a to najmä preto, lebo celý národ až na výnimky bol jednotný. Potom ale nastala normalizácia, počas ktorej sa ľudia museli prispôsobiť. „Ľudia sa naučili iné veci hovoriť a iné si myslieť a kým to robili, komunisti odrezali krajinu od sveta, vyhnali z nej tisícky ľudí a pre tých, čo tu zastali, nachystali cukor a najmä bič,“ pripomenul.

História 60., ale aj 70. a 80. rokov podľa Fialu pripomína, že skúšky a zásadné rozhodnutia sa dejú nielen v dobe, keď znejú výstrely, ale aj v časoch, ktoré sa zdajú byť pokojné.

Podotkol, že budúcnosť krajiny priamo závisí od toho, aké hodnoty budú jej občania ctiť v každodennom živote. „Každý z nás má možnosť rozhodnúť sa, či chce stáť na strane slobody a ľudskej dôstojnosti. Práve na týchto miliónoch malých rozhodnutí záleží niečo veľké – či si do budúcnosti dokážeme udržať našu zvrchovanosť, nezávislosť a slobodu,“ dodal Fiala a poďakoval sa všetkým, ktorí si uvedomujú dôležitosť aktívneho občianstva a podľa toho konajú.

Tradičným pietnym aktom pred Českým rozhlasom v Prahe si pamiatku obetí okupácie uctili českí najvyšší ústavní činitelia, poslanci, senátori a ďalší. Okrem premiéra kvety pred budovu rozhlasu položil prezident Petr Pavel, predseda Senátu Miloš Vystrčil, pražský primátor Bohuslav Svoboda či slovenský veľvyslanec v ČR Martin Muránsky.

Zdroj: Info.sk, TASR
