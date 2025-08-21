Vo Vysokých Tatrách sa našli kostrové pozostatky
V Malej Studenej doline vo Vysokých Tatrách našli v utorok (19. 8.) kostrové pozostatky.
V spádnici ľadového štítu ich objavili príslušníci Horskej záchrannej služby. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že patria neznámej osobe a keďže obhliadajúci lekár nevedel určiť presnú príčinu smrti, nariadili súdnoznaleckú pitvu.
„Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Vysoké Tatry v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia,“ dodala Ligdayová.
Kto v parlamente nahradí Annu Záborskú?
Náhradný poslanec by sa mal ujať mandátu v úvode najbližšej schôdze parlamentu.
Vlachynský: S myšlienkou zbúrať systém záchraniek by som pracoval veľmi opatrne
Martin Vlachynský sa obáva, že systém záchraniek by pri zoštátnení rýchlo skostnatel a obsadili by ho politickí nominanti.
22-ročného nezvestného muža našli bez známok života
Telo našli v lesnom poraste, do pátrania nasadili aj drony.
Blanár: Žiadna veľmoc nemôže pošliapavať a narušovať zvrchovanosť menšieho štátu
Veľmoci nemôžu porušovať medzinárodné právo, uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár.