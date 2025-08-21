  • Články
Rakovinu zachytil tehotenský test, pozor na tieto príznaky

Lekári si najprv mysleli, že pacientka je tehotná. Pravdu ukázali až testy.

36-ročnej pacientke z indického štátu Telangana diagnostikovali zriedkavý a agresívny typ rakoviny po tom, ako pociťovala príznaky podobné tehotenstvu. Informuje o tom prípadová štúdia zverejnená v žurnále Oncoscience v júli 2025.

Štúdia hovorí o prípade z apríla tohto roku, v rámci ktorého lekári v nemocnici prijali pacientku s ťažkým menštruačným krvácaním. Okrem toho bola na pohľad bledá.

Lekársku obec u pacientky prvotne zmiatol pozitívny tehotenský test, na základe ktorého predpokladali, že žena je tehotná. Zdanlivo to potvrdzovali aj snímky zo sonografie, ktoré jej v bruchu našli pevnú hmotu.

Hoci lekári predpokladali, že v prípade pacientky ide o nebezpečné mimomaternicové tehotenstvo, pri ktorom sa oplodnené vajíčko ukladá mimo maternice, konečná diagnóza bola ešte rizikovejšia.

Nešlo o tehotenstvo

Po vykonaní sona žena podstúpila ďalšie vyšetrenia, u ktorých sa potvrdilo, že pevná masa v jej bruchu je v skutočnosti nádor. Nasledovala operácia, v rámci ktorej pacientke vyňali nielen ten, ale aj maternicu, vaječníky a priľahlé lymfatické uzliny.

Až genetické testovanie potvrdilo, že v jej prípade išlo o negestačný choriokarcinóm vaječníka. Ako informuje americká Národná medicínska knižnica (NIH), ide o mimoriadne vzácny typ onkologického ochorenia, ktoré má podobné príznaky ako tehotenstvo, a dostavuje sa najmä u mladých žien. Tak, ako pri tehotenstve, aj pri takomto karcinóme stúpa hladina hCG v tele, čo môže vyvolať falošnú pozitivitu tehotenského testu.

Negestačný choriokarcinóm vaječníka obvykle vzniká vo vaječníku alebo v maternici, ale rýchlo sa šíri aj do ďalších častí tela vrátane pľúc a pečene.

Ako dodávajú lekári v štúdii, ich pacientka podstúpila operáciu a dve série chemoterapie, po ktorých sú jej ďalšie prognózy dobré. To však nebýva pri tejto diagnóze častý prípad, dopĺňa NIH. Na liečbu totiž rakovina reaguje skôr zriedka.

Zdroj: Info.sk, DP, oncoscience.us, nih.gov
