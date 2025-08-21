  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 21.8.2025Meniny má Jana
21°Bratislava

Vlachynský: S myšlienkou zbúrať systém záchraniek by som pracoval veľmi opatrne

  • DNES - 13:28
  • Bratislava
Vlachynský: S myšlienkou zbúrať systém záchraniek by som pracoval veľmi opatrne

Martin Vlachynský sa obáva, že systém záchraniek by pri zoštátnení rýchlo skostnatel a obsadili by ho politickí nominanti.

S myšlienkou zbúrať celý systém záchraniek by som pracoval veľmi opatrne. Pre TASR to uviedol analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Martin Vlachynský v súvislosti s návrhmi o väčšom vplyve štátu na fungovanie záchrannej zdravotnej služby (ZZS).

Politici nevedia spraviť ani tender, ale tvrdia, že keď to budú mať v rukách celé, tak to budú robiť lepšie, ako je to dnes. Pritom systém záchraniek je jedna z mála častí slovenského zdravotníctva, ktorá znesie porovnanie so západom. Problém je primárne politický - neschopnosť vlády nastaviť zmysluplné kritériá a pripraviť transparentný tender, v ktorom by podivné garážové sročky nemali žiadnu šancu,“ konštatoval Vlachynský.

Podľa analytika súčasný model neštátnych záchraniek funguje podobne ako PPP projekt, v ktorom štát zveruje poskytovanie služby externým organizáciám. Tie podľa neho prinášajú do systému dodatočný kapitál, inovácie a know-how. Položil preto otázku, čo by systém zoštátnením získal - či by sa záchranky stali efektívnejšími, lacnejšími a kvalitnejšími, alebo by nastal presný opak. „Alebo by sa stal presný opak a moloch štátnej záchranky by bez tlaku pravidelného výberového konania rýchlo skostnatel a obsadili by ho politickí nominanti, ktorí by mu púšťali žilou? Oprávnene sa obávam, že na Slovensku je pravdepodobnejší druhý scenár,“ dodal.

K návrhom, aby bol systém ZZS pod správou nemocníc s urgentnými príjmami, uviedol, že štátne nemocnice majú samy dosť starostí. Prevádzka záchraniek podľa neho vyžaduje dodatočný kapitál a know-how, ktoré do nemocníc len tak nepribudne. „Aj na západe je prevádzkovanie celej záchranky nemocnicami skôr zriedkavé - napadá mi len Francúzsko). Nakoniec, aj dnes si môže hociktorá nemocnica založiť záchranku a zúčastniť sa s ňou tendra. Niektoré to aj spravili - Brezno, Bardejov, Liptovský Mikuláš, Skalica, aj keď len s jeden či dvoma stanicami, väčšina ale nie,“ vysvetlil.

V súvislosti so zrušeným tendrom na záchranky viaceré organizácie žiadajú zásadné zmeny v systéme ZZS. Lekárske odborové združenie a záchranárske odbory volajú po posilnení úlohy štátu, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení aj Asociácia nemocníc Slovenska navrhujú priradiť záchranky k nemocniciam s urgentnými príjmami.

Podľa slov ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) sa systém za súčasných podmienok ukázal ako zlý, ďalší postup bude podľa neho „krištáľovo čistý“. Odborné analýzy majú ďalej ukázať, ako fungovanie záchraniek nastaviť čo najlepšie. Predstavené boli tri možné návrhy riešenia - zoštátnenie záchraniek, prednostné právo štátnych a verejných organizácií na záchranky a začlenenie záchraniek do tzv. integrovaného záchranného systému.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kto v parlamente nahradí Annu Záborskú?

Kto v parlamente nahradí Annu Záborskú?

DNES - 13:44Domáce

Náhradný poslanec by sa mal ujať mandátu v úvode najbližšej schôdze parlamentu.

Vo Vysokých Tatrách sa našli kostrové pozostatky

Vo Vysokých Tatrách sa našli kostrové pozostatky

DNES - 13:42Domáce

V Malej Studenej doline vo Vysokých Tatrách našli v utorok kostrové pozostatky.

22-ročného nezvestného muža našli bez známok života

22-ročného nezvestného muža našli bez známok života

DNES - 12:33Domáce

Telo našli v lesnom poraste, do pátrania nasadili aj drony.

Blanár: Žiadna veľmoc nemôže pošliapavať a narušovať zvrchovanosť menšieho štátu

Blanár: Žiadna veľmoc nemôže pošliapavať a narušovať zvrchovanosť menšieho štátu

DNES - 12:01Domáce

Veľmoci nemôžu porušovať medzinárodné právo, uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár.

Vosveteit.sk
Prečo sú veterné elektrárne obľúbenou témou konšpirátorov aj Trumpa?Prečo sú veterné elektrárne obľúbenou témou konšpirátorov aj Trumpa?
Záhadný stroj X-37B opäť mieri do vesmíru. Odštartuje už dnes a Američania o jeho úlohách mlčiaZáhadný stroj X-37B opäť mieri do vesmíru. Odštartuje už dnes a Američania o jeho úlohách mlčia
Toto lietadlo nám chce otvoriť obežnú dráhu Zeme. Vzlieta ako lietadlo, no do vesmíru letí ako raketaToto lietadlo nám chce otvoriť obežnú dráhu Zeme. Vzlieta ako lietadlo, no do vesmíru letí ako raketa
Google prináša Pixely 10 na Slovensko a doslova odpálil technologickú bombuGoogle prináša Pixely 10 na Slovensko a doslova odpálil technologickú bombu
Vedci potvrdili existenciu záhadného magnetu, ktorý nikto predtým nevidelVedci potvrdili existenciu záhadného magnetu, ktorý nikto predtým nevidel
Populárne AI modely sú viditeľne zaujaté proti ľuďom: Vedci varujú pred znepokojivou budúcnosťouPopulárne AI modely sú viditeľne zaujaté proti ľuďom: Vedci varujú pred znepokojivou budúcnosťou
Po 70 rokoch výskumníci overili teóriu o Slnku, ktorá nám môže pomôcť vyhnúť sa „technologickej apokalypse“Po 70 rokoch výskumníci overili teóriu o Slnku, ktorá nám môže pomôcť vyhnúť sa „technologickej apokalypse“
Tento nenápadný súbor ti môže vybieliť účet. Vo veľkom sa šíri v našom okolí, varujú bezpečnostní expertiTento nenápadný súbor ti môže vybieliť účet. Vo veľkom sa šíri v našom okolí, varujú bezpečnostní experti
Viac než 100 tisíc používateľov Chromu je potajme sledovaných a ani o tom netušiaViac než 100 tisíc používateľov Chromu je potajme sledovaných a ani o tom netušia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP