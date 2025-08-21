  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 21.8.2025Meniny má Jana
21°Bratislava

V Taliansku zadržali Ukrajinca podozrivého z odpálenia plynovodov Nord Stream

  • DNES - 12:46
  • Rím
V Taliansku zadržali Ukrajinca podozrivého z odpálenia plynovodov Nord Stream

Nemecká prokuratúra vo štvrtok informovala, že v Taliansku zadržali Ukrajinca podozrivého z toho, že sa v roku 2022 podieľal na odpálení plynovodov Nord Stream, ktoré slúžili na prepravu plynu z Ruska do Nemecka. TASR o tom píše podľa agentúry AP.

Podozrivého Serhija K. podľa spolkovej prokuratúry zadržali v noci v talianskej provincii Rimini. Považovaný je za jedného z koordinátorov operácie.

V septembri 2022 boli dve vetvy plynovodu Nord Stream 1 a 2 poškodené niekoľkými výbuchmi zaznamenanými v blízkosti dánskeho ostrova Bornholm v Baltskom mori. O páchateľoch sa intenzívne špekulovalo, ale zodpovednosť za výbuchy doteraz nikto neprevzal.

Rusko obvinilo zo zostrojenia výbuchov USA, čo Washington popiera. Plynovody boli dlhodobo terčom kritiky zo strany Spojených štátov, ale aj ďalších západných spojencov Berlína, ktorí varovali, že predstavujú riziko pre energetickú bezpečnosť Európy, pretože zvyšujú závislosť od ruského plynu.

V roku 2023 nemecké médiá informovali, že do sabotáže bola zapojená proukrajinská skupina. Kyjev však odmieta, že by túto operáciu nariadil.

Zemný plyn z Ruska predtým prúdil do Nemecka cez Nord Stream 1. Plynovod Nord Stream 2 v čase výbuchov ešte ani nebol v prevádzke - jeho sprevádzkovanie zastavila ruská invázia na Ukrajinu vo februári 2022 a následné politické napätie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Fiala: Každý má možnosť rozhodnúť sa, či chce stáť na strane slobody

Fiala: Každý má možnosť rozhodnúť sa, či chce stáť na strane slobody

DNES - 13:47Zahraničné

Budúcnosť Česka a to, či si dokáže udržať nezávislosť a slobodu, závisí podľa premiéra ČR Petra Fialu od toho, aké hodnoty budú jeho občania ctiť v každodennom živote.

Pavel: Mnohí ľudia majú pokrivený pohľad na svet, treba sa držať faktov

Pavel: Mnohí ľudia majú pokrivený pohľad na svet, treba sa držať faktov

DNES - 12:48Zahraničné

Niektorí ľudia sa snažia interpretovať dejiny v prospech nejakej národnej idey alebo ideológie, upozornil český prezident.

Počas ruských nočných útokov vzlietli aj poľské stíhačky

Počas ruských nočných útokov vzlietli aj poľské stíhačky

DNES - 12:32Zahraničné

Počas nočných ruských útokov na viaceré mestá na západe Ukrajiny vzlietli poľské a ďalšie spojenecké stíhačky. Žiadne ruské drony ani rakety však nenarušili poľský vzdušný priestor.

Maďarsko ponúklo, že bude hostiť mierové rokovania Ukrajiny a Ruska

Maďarsko ponúklo, že bude hostiť mierové rokovania Ukrajiny a Ruska

DNES - 11:04Zahraničné

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vo štvrtok uviedol, že maďarská vláda už dvakrát ponúkla svoju krajinu ako miesto pre mierové rokovania zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine.

Vosveteit.sk
Prečo sú veterné elektrárne obľúbenou témou konšpirátorov aj Trumpa?Prečo sú veterné elektrárne obľúbenou témou konšpirátorov aj Trumpa?
Záhadný stroj X-37B opäť mieri do vesmíru. Odštartuje už dnes a Američania o jeho úlohách mlčiaZáhadný stroj X-37B opäť mieri do vesmíru. Odštartuje už dnes a Američania o jeho úlohách mlčia
Toto lietadlo nám chce otvoriť obežnú dráhu Zeme. Vzlieta ako lietadlo, no do vesmíru letí ako raketaToto lietadlo nám chce otvoriť obežnú dráhu Zeme. Vzlieta ako lietadlo, no do vesmíru letí ako raketa
Google prináša Pixely 10 na Slovensko a doslova odpálil technologickú bombuGoogle prináša Pixely 10 na Slovensko a doslova odpálil technologickú bombu
Vedci potvrdili existenciu záhadného magnetu, ktorý nikto predtým nevidelVedci potvrdili existenciu záhadného magnetu, ktorý nikto predtým nevidel
Populárne AI modely sú viditeľne zaujaté proti ľuďom: Vedci varujú pred znepokojivou budúcnosťouPopulárne AI modely sú viditeľne zaujaté proti ľuďom: Vedci varujú pred znepokojivou budúcnosťou
Po 70 rokoch výskumníci overili teóriu o Slnku, ktorá nám môže pomôcť vyhnúť sa „technologickej apokalypse“Po 70 rokoch výskumníci overili teóriu o Slnku, ktorá nám môže pomôcť vyhnúť sa „technologickej apokalypse“
Tento nenápadný súbor ti môže vybieliť účet. Vo veľkom sa šíri v našom okolí, varujú bezpečnostní expertiTento nenápadný súbor ti môže vybieliť účet. Vo veľkom sa šíri v našom okolí, varujú bezpečnostní experti
Viac než 100 tisíc používateľov Chromu je potajme sledovaných a ani o tom netušiaViac než 100 tisíc používateľov Chromu je potajme sledovaných a ani o tom netušia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP