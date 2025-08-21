V Taliansku zadržali Ukrajinca podozrivého z odpálenia plynovodov Nord Stream
- DNES - 12:46
- Rím
Nemecká prokuratúra vo štvrtok informovala, že v Taliansku zadržali Ukrajinca podozrivého z toho, že sa v roku 2022 podieľal na odpálení plynovodov Nord Stream, ktoré slúžili na prepravu plynu z Ruska do Nemecka. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Podozrivého Serhija K. podľa spolkovej prokuratúry zadržali v noci v talianskej provincii Rimini. Považovaný je za jedného z koordinátorov operácie.
V septembri 2022 boli dve vetvy plynovodu Nord Stream 1 a 2 poškodené niekoľkými výbuchmi zaznamenanými v blízkosti dánskeho ostrova Bornholm v Baltskom mori. O páchateľoch sa intenzívne špekulovalo, ale zodpovednosť za výbuchy doteraz nikto neprevzal.
Rusko obvinilo zo zostrojenia výbuchov USA, čo Washington popiera. Plynovody boli dlhodobo terčom kritiky zo strany Spojených štátov, ale aj ďalších západných spojencov Berlína, ktorí varovali, že predstavujú riziko pre energetickú bezpečnosť Európy, pretože zvyšujú závislosť od ruského plynu.
V roku 2023 nemecké médiá informovali, že do sabotáže bola zapojená proukrajinská skupina. Kyjev však odmieta, že by túto operáciu nariadil.
Zemný plyn z Ruska predtým prúdil do Nemecka cez Nord Stream 1. Plynovod Nord Stream 2 v čase výbuchov ešte ani nebol v prevádzke - jeho sprevádzkovanie zastavila ruská invázia na Ukrajinu vo februári 2022 a následné politické napätie.
Fiala: Každý má možnosť rozhodnúť sa, či chce stáť na strane slobody
Budúcnosť Česka a to, či si dokáže udržať nezávislosť a slobodu, závisí podľa premiéra ČR Petra Fialu od toho, aké hodnoty budú jeho občania ctiť v každodennom živote.
Pavel: Mnohí ľudia majú pokrivený pohľad na svet, treba sa držať faktov
Niektorí ľudia sa snažia interpretovať dejiny v prospech nejakej národnej idey alebo ideológie, upozornil český prezident.
Počas ruských nočných útokov vzlietli aj poľské stíhačky
Počas nočných ruských útokov na viaceré mestá na západe Ukrajiny vzlietli poľské a ďalšie spojenecké stíhačky. Žiadne ruské drony ani rakety však nenarušili poľský vzdušný priestor.
Maďarsko ponúklo, že bude hostiť mierové rokovania Ukrajiny a Ruska
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vo štvrtok uviedol, že maďarská vláda už dvakrát ponúkla svoju krajinu ako miesto pre mierové rokovania zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine.