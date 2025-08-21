  • Články
Štvrtok, 21.8.2025
Tomáš: Zámer Práca namiesto dávok vytvorí nové pracovné miesta

  • DNES - 12:42
  • Bratislava
Zámer Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vytvorí nové pracovné miesta aj cez Ministerstvo dopravy (MD) SR.

Nové pracovné miesta vzniknú v spolupráci so Slovenskou správou ciest. Vo štvrtok o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) spolu s ministrom dopravy Jozefom Rážom (nominant Smeru-SD).

Zákon o službách zamestnanosti, pod ktorý patrí aj zámer Práca namiesto dávok, začne platiť už od 1. septembra tohto roka. „Ak človek, ktorý môže pracovať, odmietne vhodnú pracovnú ponuku z úradu práce, príde o dávku v hmotnej núdzi, respektíve mu bude krátená. Je to zákon, ktorý je namierený proti lenivosti,“ uviedol Tomáš s tým, že nezamestnaných ľudí má tento zákon motivovať k nájdeniu si zamestnania, pričom práca je podľa neho najlepším nástrojom boja proti chudobe.

Na Slovensku je podľa neho približne 140.000 disponibilných nezamestnaných ľudí, pričom počet dlhodobo nezamestnaných už klesol pod hranicu 40 %. Práve zámerom Práca namiesto dávok chce MPSVR cieliť na dlhodobo nezamestnaných ľudí, či už ide o nízkokvalifikované alebo zdravotne znevýhodnené osoby a vytvárať pre nich nové pracovné pozície. Po Ministerstve životného prostredia SR a Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa využije rovnaký mechanizmus na zamestnávanie týchto ľudí aj v rezorte dopravy.

Pôjde o spoluprácu so Slovenskou správou ciest a následne veríme aj s Národnou diaľničnou spoločnosťou a Železnicami Slovenskej republiky. Princíp bude spočívať v tom, že tieto spoločnosti si budú môcť rôzne typy služieb objednať od sociálnych podnikov, ktoré sú podporované z eurofondov cez ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, pretože zamestnávajú znevýhodnených ľudí,“ priblížil Tomáš.

V prípade zdravotne znevýhodnených osôb prepláca štát 75 % celkovej ceny práce a pri inak znevýhodnených ľuďoch je to 50 % práce. Sociálne podniky tak môžu podľa ministra práce lacnejšie poskytnúť svoje služby, no výhodné je to aj pre štát, ktorý šetrí na týchto nákladoch. Na podporu sociálnych podnikov je vyčlenených z eurofondov 150 miliónov eur.

Ráž privítal zapojenie rezortu dopravy do tejto iniciatívy, pričom pôjde najmä o vytvorenie pracovných miest v spolupráci so Slovenskou správou ciest, kde vznikla rámcová zmluva za 200.000 eur. „Práve na tejto rámcovej prvej zmluve došlo k prieskumu trhov a rôznych ponúk k ušetreniu až 30 % práve na kosení. Kde však vidíme ten priestor, je naozaj napríklad upratovanie odpočívadiel alebo odstavných plôch, také orezy pri cestách, tie bežné práce, ktoré naozaj zvládne, myslím si, že hocikto,“ dodal šéf rezortu dopravy.

Zdroj: Info.sk, TASR
