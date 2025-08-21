  • Články
  • DNES - 12:33
  • Malá Lehota
22-ročného nezvestného muža našli bez známok života

Telo našli v lesnom poraste, do pátrania nasadili aj drony.

V katastri obce Malá Lehota v okrese Žarnovica našli príslušníci Pohotovostného pátracieho tímu v stredu (20. 8.) telo 22-ročného muža, po ktorom pátrali ako po nezvestnom. TASR to potvrdila banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová s tým, že telo našli v popoludňajších hodinách v lesnom poraste v lokalite Skalka.

Obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie a odporučil vykonať pitvu,“ priblížila Faltániová s tým, že polícia v Novej Bani začala trestné stíhanie pre usmrtenie a prípad je v štádiu vyšetrovania.

Foto: facebook.com/zachrannysystem.sk

O pátraní po mladom mužovi z okresu Nové Zámky informoval na sociálnej sieti Záchranný systém Slovensko. Ako uviedol, pátraciu akciu rozbehli neďaleko Novej Bane, kde muža naposledy videli. Do pátrania sa zapojili pešie tímy, štvorkolky, drony aj záchranárske psy. Na miesto smeroval aj vrtuľník letky Ministerstva vnútra SR, no krátko pred jeho odletom sa podarilo tímu so psom telo nezvestného muža nájsť.

Zdroj: Info.sk, TASR
