22-ročného nezvestného muža našli bez známok života
Telo našli v lesnom poraste, do pátrania nasadili aj drony.
V katastri obce Malá Lehota v okrese Žarnovica našli príslušníci Pohotovostného pátracieho tímu v stredu (20. 8.) telo 22-ročného muža, po ktorom pátrali ako po nezvestnom. TASR to potvrdila banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová s tým, že telo našli v popoludňajších hodinách v lesnom poraste v lokalite Skalka.
„Obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie a odporučil vykonať pitvu,“ priblížila Faltániová s tým, že polícia v Novej Bani začala trestné stíhanie pre usmrtenie a prípad je v štádiu vyšetrovania.
Foto: facebook.com/zachrannysystem.sk
O pátraní po mladom mužovi z okresu Nové Zámky informoval na sociálnej sieti Záchranný systém Slovensko. Ako uviedol, pátraciu akciu rozbehli neďaleko Novej Bane, kde muža naposledy videli. Do pátrania sa zapojili pešie tímy, štvorkolky, drony aj záchranárske psy. Na miesto smeroval aj vrtuľník letky Ministerstva vnútra SR, no krátko pred jeho odletom sa podarilo tímu so psom telo nezvestného muža nájsť.
Kto v parlamente nahradí Annu Záborskú?
Náhradný poslanec by sa mal ujať mandátu v úvode najbližšej schôdze parlamentu.
Vo Vysokých Tatrách sa našli kostrové pozostatky
V Malej Studenej doline vo Vysokých Tatrách našli v utorok kostrové pozostatky.
Vlachynský: S myšlienkou zbúrať systém záchraniek by som pracoval veľmi opatrne
Martin Vlachynský sa obáva, že systém záchraniek by pri zoštátnení rýchlo skostnatel a obsadili by ho politickí nominanti.
Blanár: Žiadna veľmoc nemôže pošliapavať a narušovať zvrchovanosť menšieho štátu
Veľmoci nemôžu porušovať medzinárodné právo, uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár.