Počas ruských nočných útokov vzlietli aj poľské stíhačky
- DNES - 12:32
- Varšava
Počas nočných ruských útokov na viaceré mestá na západe Ukrajiny vzlietli poľské a ďalšie spojenecké stíhačky. Žiadne ruské drony ani rakety však nenarušili poľský vzdušný priestor. TASR o tom píše podľa agentúr PAP a Reuters.
Operačné veliteľstvo poľských ozbrojených síl vo štvrtok nadránom napísalo, že „boli vyslané pohotovostné stíhacie dvojice a do stavu vysokej pohotovosti boli uvedené pozemné protivzdušné obranné systémy a radarové prieskumné systémy“.
O niekoľko hodín neskôr poľské letectvo informovalo, že „vzhľadom na zmiernenie hrozby raketových útokov ruského letectva na ukrajinskom území boli operácie poľského a spojeneckého letectva v poľskom vzdušnom priestore ukončené“.
Rusko v noci zaútočilo až 574 dronmi a 40 raketami na viaceré západoukrajinské mestá. Jednu obeť hlásia z mesta Ľvov a Rusko významne poškodilo aj továreň amerického výrobcu elektroniky v Mukačeve.
Masívny útok Ruska sa udial deň po tom, čo na poľské územie dopadol vojenský dron, ktorý našli Lublinskom vojvodstve asi 100 kilometrov od hraníc s Bieloruskom.
