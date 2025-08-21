  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 21.8.2025Meniny má Jana
20°Bratislava

Počas ruských nočných útokov vzlietli aj poľské stíhačky

  • DNES - 12:32
  • Varšava
Počas ruských nočných útokov vzlietli aj poľské stíhačky

Počas nočných ruských útokov na viaceré mestá na západe Ukrajiny vzlietli poľské a ďalšie spojenecké stíhačky. Žiadne ruské drony ani rakety však nenarušili poľský vzdušný priestor. TASR o tom píše podľa agentúr PAP a Reuters.

Operačné veliteľstvo poľských ozbrojených síl vo štvrtok nadránom napísalo, že „boli vyslané pohotovostné stíhacie dvojice a do stavu vysokej pohotovosti boli uvedené pozemné protivzdušné obranné systémy a radarové prieskumné systémy“.

O niekoľko hodín neskôr poľské letectvo informovalo, že „vzhľadom na zmiernenie hrozby raketových útokov ruského letectva na ukrajinskom území boli operácie poľského a spojeneckého letectva v poľskom vzdušnom priestore ukončené“.

Rusko v noci zaútočilo až 574 dronmi a 40 raketami na viaceré západoukrajinské mestá. Jednu obeť hlásia z mesta Ľvov a Rusko významne poškodilo aj továreň amerického výrobcu elektroniky v Mukačeve.

Masívny útok Ruska sa udial deň po tom, čo na poľské územie dopadol vojenský dron, ktorý našli Lublinskom vojvodstve asi 100 kilometrov od hraníc s Bieloruskom.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Maďarsko ponúklo, že bude hostiť mierové rokovania Ukrajiny a Ruska

Maďarsko ponúklo, že bude hostiť mierové rokovania Ukrajiny a Ruska

DNES - 11:04Zahraničné

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vo štvrtok uviedol, že maďarská vláda už dvakrát ponúkla svoju krajinu ako miesto pre mierové rokovania zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine.

Prieskum: Väčšina Američanov si myslí, že členovia OSN by mali uznať Palestínu

Prieskum: Väčšina Američanov si myslí, že členovia OSN by mali uznať Palestínu

DNES - 10:07Zahraničné

Päťdesiatosem percent Američanov si myslí, že všetci členovia Organizácie Spojených národov by mali uznať Palestínsky štát.

Vance: Európa bude musieť niesť väčšinu bremena v otázke bezpečnosti Ukrajiny

Vance: Európa bude musieť niesť väčšinu bremena v otázke bezpečnosti Ukrajiny

DNES - 10:05Zahraničné

Americký viceprezident J. D. Vance v stredu povedal, že európske krajiny budú musieť zaplatiť väčšinu výdavkov za ukrajinské bezpečnostné záruky.

Zelenskyj: Rokovanie s Putinom je možné iba po dohode na bezpečnostných zárukách

Zelenskyj: Rokovanie s Putinom je možné iba po dohode na bezpečnostných zárukách

DNES - 10:04Zahraničné

Ako možné miesto stretnutia s Putinom navrhol Zelenskyj Švajčiarsko, Rakúsko alebo Turecko.

Vosveteit.sk
Toto lietadlo nám chce otvoriť obežnú dráhu Zeme. Vzlieta ako lietadlo, no do vesmíru letí ako raketaToto lietadlo nám chce otvoriť obežnú dráhu Zeme. Vzlieta ako lietadlo, no do vesmíru letí ako raketa
Google prináša Pixely 10 na Slovensko a doslova odpálil technologickú bombuGoogle prináša Pixely 10 na Slovensko a doslova odpálil technologickú bombu
Vedci potvrdili existenciu záhadného magnetu, ktorý nikto predtým nevidelVedci potvrdili existenciu záhadného magnetu, ktorý nikto predtým nevidel
Populárne AI modely sú viditeľne zaujaté proti ľuďom: Vedci varujú pred znepokojivou budúcnosťouPopulárne AI modely sú viditeľne zaujaté proti ľuďom: Vedci varujú pred znepokojivou budúcnosťou
Po 70 rokoch výskumníci overili teóriu o Slnku, ktorá nám môže pomôcť vyhnúť sa „technologickej apokalypse“Po 70 rokoch výskumníci overili teóriu o Slnku, ktorá nám môže pomôcť vyhnúť sa „technologickej apokalypse“
Tento nenápadný súbor ti môže vybieliť účet. Vo veľkom sa šíri v našom okolí, varujú bezpečnostní expertiTento nenápadný súbor ti môže vybieliť účet. Vo veľkom sa šíri v našom okolí, varujú bezpečnostní experti
Viac než 100 tisíc používateľov Chromu je potajme sledovaných a ani o tom netušiaViac než 100 tisíc používateľov Chromu je potajme sledovaných a ani o tom netušia
Do Google Dokumentov mieri novinka, ktorú si zamiluješ. Chyby vďaka nej nájdeš jednoduchšieDo Google Dokumentov mieri novinka, ktorú si zamiluješ. Chyby vďaka nej nájdeš jednoduchšie
„Ak ti ukradli viac ako 500 €, máš konzultáciu zadarmo!“ Podvodníci sa opäť vydávajú za políciu a toto sú triky, ktorými ťa oklamú„Ak ti ukradli viac ako 500 €, máš konzultáciu zadarmo!“ Podvodníci sa opäť vydávajú za políciu a toto sú triky, ktorými ťa oklamú
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP