Blanár: Žiadna veľmoc nemôže pošliapavať a narušovať zvrchovanosť menšieho štátu
Veľmoci nemôžu porušovať medzinárodné právo, uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
Nie je možné, aby akýkoľvek veľký štát pošliapaval zvrchované a oprávnené nároky menšieho štátu alebo suseda a narušoval jeho zvrchovanosť. Veľmoci nemôžu porušovať medzinárodné právo. Zdôraznil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) počas príhovoru na pietnej spomienke na obete okupácie Československa z 21. augusta 1968. Prisľúbil, že vláda bude podporovať dodržiavanie medzinárodného práva, aby sa takéto udalosti nikdy neopakovali.
„Nie je možné, aby hocijaký veľký štát, ktorý má za sebou veľkú silu, pošliapaval zvrchované a oprávnené nároky akéhokoľvek menšieho štátu alebo suseda a narušoval jeho zvrchovanosť. A o to dôležitejšie je to v dnešných časoch, keď čelíme erózii medzinárodného práva,“ vyhlásil šéf slovenskej diplomacie.
Podľa Blanára je potrebne vrátiť sa k dodržiavaniu medzinárodného práva a vzájomnému rešpektu medzi krajinami. Vyzval riešiť akékoľvek konflikty diplomatickou cestou. Odkazom augusta 1968 je podľa neho aj potreba počúvať hlas občanov. „Drvivá väčšina občanov vtedajšej Československej republiky bola jednoznačne za obrodným procesom Alexandra Dubčeka a ostatných podporovateľov. A to je niečo, čo je potrebné aj dnes veľmi významne vnímať, pretože moc politikov a všetkých tých, ktorí rozhodujú o tom, či niekoho napadnem alebo nie, pochádza od občanov. A na to nesmieme nikdy zabudnúť,“ uzavrel.
