Z trhu sťahujú kuracie stehná, zistili v nich listériu
- DNES - 19:57
- Praha
Zákazníci, ktorí si výrobok zakúpili, by ho nemali konzumovať.
Z trhu sťahujú jednu šaržu vákuovo balených údených kuracích stehien od českého výrobcu Vodňanská drůbež, a.s. Informuje o tom na svojom webe česká Štátna veterinárna správa (SVS), podľa ktorej vo výrobku zistili prítomnosť patogénnych baktérií Listeria monocytogenes.
O aký výrobok ide
- Názov: Uzená kuřecí stehna
- Výrobca: Vodňanská drůbež, a.s.
- Hmotnosť balenia: 340 g a 2 kg
- Dátum spotreby: 25. 8. 2025
Foto: svscr.cz
Celkovo sa vyrobilo 138,7 kg výrobku, a na trh expedovali vyše 135 kilogramov. „Výrobok smeroval zhruba k dvom desiatkam odberateľov, napríklad do niekoľkých predajní Jednota, COOP a internetového obchodu Rohlík, ale tiež ďalším menším prevádzkarom,“ informuje SVS. Produkt sa mal predávať aj v troch podnikových predajniach výrobcu.
„Veterinárni inšpektori z Juhočeského kraja v rámci dozoru u výrobcu odobrali vzorky uvedeného výrobku, ktoré zaslali na vyšetrenie do Štátneho veterinárneho ústavu v Jihlave. Ten v produkte detegoval prítomnosť listérií,“ píšu veterinári.
SVS výrobcovi nariadila likvidáciu poškodených výrobkov a mimoriadnu sanitáciu prevádzky. Zákazníci, ktorí si výrobok zakúpili, by ho nemali konzumovať, a môžu ho vrátiť na mieste nákupu.
Riziko najmä pre starších a deti
Ako ďalej informuje SVS, baktérie druhu Listeria monocytogenes spôsobujú ochorenie známe ako listerióza. Do tela človeka prenikajú prostredníctvom nesprávne skladovaných alebo nedostatočne tepelne spracovaných potravín.
U zdravých ľudí by nízka dávka listérií nemala vyvolať závažné zdravotné ťažkosti, no pozor by si mali dať predovšetkým starší ľudia, deti, ľudia s oslabenou imunitou a tehotné ženy.
Ako dodala SVS, pre zamedzenie množeniu baktérií je potrebné skladovať potraviny podľa pokynov výrobcu a spotrebovať ich v stanovenom odporúčanom čase.
Netanjahu schválil obsadenie Gazy a nariadil začať rokovania o rukojemníkoch
Netanjahu oznámil, že schválil plány na obsadenie mesta Gaza armádou a že nariadil začatie okamžitých rokovaní o prepustení zvyšných rukojemníkov, ktorých zadržiava Hamas.
Pred ruskou ambasádou v Prahe protestovali stovky ľudí a kričali: „Choď domov, Ivan“
Pred ruským veľvyslanectvom v Prahe sa zhromaždili stovky ľudí, ktorí si na proteste s názvom „Choď domov, Ivan“ pripomenuli výročie invázie do Československa v roku 1968 a následnú okupáciu.
Vladimir Putin požaduje celý Donbas a neutralitu Ukrajiny
Putin v rámci svojich súčasných podmienok ukončenia vojny proti Ukrajine požaduje, aby sa vzdala Donbasu, zriekla sa ambícií vstúpiť do NATO, zostala neutrálna a nevpustila na svoje územie vojská západných štátov.
Trump vyčítal Bidenovi, že nedovolil Ukrajine útočiť, ale len brániť sa
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyčítal svojmu predchodcovi Joeovi Bidenovi, že nedovolil Ukrajine aktívne útočiť proti Rusku, ale len sa brániť.