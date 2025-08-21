  • Články
Z trhu sťahujú kuracie stehná, zistili v nich listériu

  • DNES - 19:57
  • Praha
Zákazníci, ktorí si výrobok zakúpili, by ho nemali konzumovať.

Z trhu sťahujú jednu šaržu vákuovo balených údených kuracích stehien od českého výrobcu Vodňanská drůbež, a.s. Informuje o tom na svojom webe česká Štátna veterinárna správa (SVS), podľa ktorej vo výrobku zistili prítomnosť patogénnych baktérií Listeria monocytogenes.

O aký výrobok ide

  • Názov: Uzená kuřecí stehna
  • Výrobca: Vodňanská drůbež, a.s.
  • Hmotnosť balenia: 340 g a 2 kg
  • Dátum spotreby: 25. 8. 2025

Foto: svscr.cz

Celkovo sa vyrobilo 138,7 kg výrobku, a na trh expedovali vyše 135 kilogramov. „Výrobok smeroval zhruba k dvom desiatkam odberateľov, napríklad do niekoľkých predajní Jednota, COOP a internetového obchodu Rohlík, ale tiež ďalším menším prevádzkarom,“ informuje SVS. Produkt sa mal predávať aj v troch podnikových predajniach výrobcu.

„Veterinárni inšpektori z Juhočeského kraja v rámci dozoru u výrobcu odobrali vzorky uvedeného výrobku, ktoré zaslali na vyšetrenie do Štátneho veterinárneho ústavu v Jihlave. Ten v produkte detegoval prítomnosť listérií,“ píšu veterinári.

SVS výrobcovi nariadila likvidáciu poškodených výrobkov a mimoriadnu sanitáciu prevádzky. Zákazníci, ktorí si výrobok zakúpili, by ho nemali konzumovať, a môžu ho vrátiť na mieste nákupu.

Riziko najmä pre starších a deti

Ako ďalej informuje SVS, baktérie druhu Listeria monocytogenes spôsobujú ochorenie známe ako listerióza. Do tela človeka prenikajú prostredníctvom nesprávne skladovaných alebo nedostatočne tepelne spracovaných potravín.

U zdravých ľudí by nízka dávka listérií nemala vyvolať závažné zdravotné ťažkosti, no pozor by si mali dať predovšetkým starší ľudia, deti, ľudia s oslabenou imunitou a tehotné ženy.

Ako dodala SVS, pre zamedzenie množeniu baktérií je potrebné skladovať potraviny podľa pokynov výrobcu a spotrebovať ich v stanovenom odporúčanom čase.

Zdroj: Info.sk, svscr.cz
