PS: August 1968 nám pripomína, že slobodu si musíme chrániť aj dnes

August 1968 nám pripomína, že slobodu si musíme chrániť aj dnes. Hlavne vo svete, kde vojna zúri rovno za našimi hranicami. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) to na sociálnej sieti zdôraznilo pri príležitosti 57. výročia vojenskej invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.
Ako podotkol líder PS Michal Šimečka, invázia zničila tisícom ľudí sny o slobodnejšom a spravodlivejšom živote. Rovnako na dlhých 20 rokov zmrazila našu cestu k slobode.
„S príchodom tankov v auguste 1968 sa skončila nádej. Dnes žijeme v slobodnej krajine. Sme súčasťou Európy, ale slobodu si musíme chrániť aj dnes. Hlavne vo svete, kde znovu počuť ozvenu tankov len kúsok od našich hraníc. Nič také sa u nás už nikdy nesmie zopakovať,“ apeluje člen PS Ivan Korčok.
