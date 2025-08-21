  • Články
Do bratislavskej nemocnice sa vlámali zlodeji, dostali sa do 2 ambulancií

  • DNES - 11:23
  • Bratislava
Zlodeji sa vlámali do časti s poliklinikou.

V noci zo stredy (20. 8.) na štvrtok sa do poliklinickej časti v nemocnici na Antolskej ulici v Bratislave vlámali neznáme osoby, dostali sa do dvoch ambulancií. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská s tým, že neevidujú žiadne odcudzené predmety. Na prípad upozornila televízia JOJ.

Do poliklinickej časti v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej sa vlámali neznáme osoby, ktoré vypáčili desať dverí a dostali sa do dvoch ambulancií. Neevidujeme žiadne odcudzené predmety,“ priblížila Kliská.

Dodala, že škoda ktorá nemocnici vznikla, súvisí iba s poškodenými dverami. Objasnila, že polícia bola na miesto činu okamžite privolaná.

Zdroj: Info.sk, TASR
