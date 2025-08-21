Do bratislavskej nemocnice sa vlámali zlodeji, dostali sa do 2 ambulancií
Zlodeji sa vlámali do časti s poliklinikou.
V noci zo stredy (20. 8.) na štvrtok sa do poliklinickej časti v nemocnici na Antolskej ulici v Bratislave vlámali neznáme osoby, dostali sa do dvoch ambulancií. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská s tým, že neevidujú žiadne odcudzené predmety. Na prípad upozornila televízia JOJ.
„Do poliklinickej časti v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej sa vlámali neznáme osoby, ktoré vypáčili desať dverí a dostali sa do dvoch ambulancií. Neevidujeme žiadne odcudzené predmety,“ priblížila Kliská.
Dodala, že škoda ktorá nemocnici vznikla, súvisí iba s poškodenými dverami. Objasnila, že polícia bola na miesto činu okamžite privolaná.
