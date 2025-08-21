  • Články
Vance: Európa bude musieť niesť väčšinu bremena v otázke bezpečnosti Ukrajiny

  • DNES - 10:05
  • Washington
Americký viceprezident J. D. Vance v stredu povedal, že európske krajiny budú musieť zaplatiť väčšinu výdavkov za ukrajinské bezpečnostné záruky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Prezident USA Donald Trump chce dosiahnuť mierovú dohodu, aby ukončil pretrvávajúcu vojnu Ruska na Ukrajine a jednou z priorít Kyjeva sú bezpečnostné záruky proti ruskej agresii. Trump vyhlásil, že na jej územie nepošle americké pozemné jednotky, no môže ponúknuť americkú leteckú podporu.

Európske krajiny už vytvorili „koalíciu ochotných“, ktorá by nasadila svoje sily na zaručenie bezpečnosti Ukrajiny po uzavretí prímeria. Biely dom však už vyhlásil, že Washington nebude naďalej „vypisovať bianko šeky“ na financovanie Kyjeva, pričom Trump chce preniesť väčšiu zodpovednosť za náklady na európskych spojencov.

Nemyslím si, že by sme mali niesť túto záťaž... Prezident rozhodne očakáva, že Európa bude v tejto veci hrať vedúcu úlohu,“ povedal Vance pre televíziu Fox News. „Bez ohľadu na formu musia Európania niesť väčší podiel bremena. Je to ich kontinent, ich bezpečnosť a prezident sa vyjadril veľmi jasne – budú musieť v tejto oblasti zintenzívniť svoje úsilie,“ vyhlásil viceprezident.

Vance povedal, že Rusko má záujem o časť ukrajinského územia. Moskva okupuje približne jednu pätinu Ukrajiny a Trump už skôr avizoval „výmenu území“, ktorá bude kľúčová pre akékoľvek urovnanie. Ukrajina odmieta ustúpiť časti svojho územia v prospech Ruska. Kyjev však v súčasnosti nemá vojenskú kapacitu na opätovné získanie všetkých svojich oblastí, pripomína Reuters.

Zdroj: Info.sk, TASR
