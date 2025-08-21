  • Články
Zelenskyj: Rokovanie s Putinom je možné iba po dohode na bezpečnostných zárukách

  • DNES - 10:04
  • Kyjev
Zelenskyj: Rokovanie s Putinom je možné iba po dohode na bezpečnostných zárukách

Ako možné miesto stretnutia s Putinom navrhol Zelenskyj Švajčiarsko, Rakúsko alebo Turecko.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil, že stretnutie medzi ním a prezidentom Ruska Vladimirom Putinom bude možné iba po dohode medzi Ukrajinou USA a ďalšími západnými spojencami o bezpečnostných zárukách. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúry AP a AFP.

Stretnutie lídrov dvoch znepriatelených krajín sa snaží zorganizovať americký prezident Donald Trump, ktorý v utorok potvrdil, že už začali prípravy takého rokovanie. Zelenskyj v ten istý deň uviedol, že je pripravený sa so šéfom Kremľa stretnúť bez predbežných podmienok.

Ukrajina však v súčasnosti intenzívne rokuje s USA a európskymi krajinami o komplexných bezpečnostných zárukách, ktoré by západní spojenci Kyjevu poskytli v prípade ukončenia bojov.

Podrobnosti sa prerokúvajú medzi poradcami pre národnú bezpečnosť a vojenskými predstaviteľmi a Zelenskyj sa domnieva, že do desiatich dní nadobudnú jasnejšiu podobu. Potom podľa vlastných slov očakáva, že bude pripravený na prvé priame rokovanie s ruským prezidentom od začiatku celoplošnej invázie Ruska na Ukrajinu v roku 2022.

Stretnutie by podľa neho malo byť trojstranné aj s účasťou Trumpa. Ten však presadzuje, aby sa najprv uskutočnilo bilaterálne stretnutie Zelenského a Putina.

Okrem stretnutia s Putinom sa Zelenskyj vyjadril aj k ďalším témam. Vo svojich komentároch, ktoré zaslal médiám, odmietol akúkoľvek rolu Číny pri garantovaní ukrajinskej bezpečnosti.

„Po prvé, Čína nám od začiatku nepomohla zastaviť túto vojnu. Po druhé, Čína pomohla Rusku tým, že otvorila svoj trh s dronmi... Nepotrebujeme garantov, ktorí Ukrajine nepomáhajú a nepomohli jej v čase, keď sme to naozaj potrebovali,“ vysvetlil.

Informoval tiež, že Ukrajina otestovala novú strelu s plochou dráhou letu, ktorá dokáže zasiahnuť ciele vzdialené 3000 kilometrov. Ukrajinci ju nazvali Flamingo a jej hromadná výroba by podľa prezidenta mohla začať vo februári.

Zdroj: Info.sk, TASR
