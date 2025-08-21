  • Články
Štvrtok, 21.8.2025
Polícia pátra po nezvestnom Michalovi

  • DNES - 9:17
  • Veličná
Muž je nezvestný vyše mesiaca, od júla má vypnutý telefón.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Dolnom Kubíne vyhlásilo pátranie po 45-ročnom Michalovi Kandalecovi z obce Veličná v okrese Dolný Kubín. Nezvestný je od 20. júla, keď naposledy telefonicky kontaktoval svoju matku z Nemecka, z mesta Wismar, kde mal pracovať. Odvtedy má vypnutý telefón, nepodal o sebe žiadnu správu. Jeho súčasný pobyt a pohyb nie je známy. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

Nezvestný je vysoký 175 centimetrov, má štíhlu postavu, ryšavé krátke vlasy a zelené oči.

Foto: facebook.com/KRPZZA

Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení PZ alebo súkromnou správou na oficiálnej facebookovej stránke polície,“ vyzvala Kocková.

Zdroj: Info.sk, TASR
