Polícia pátra po nezvestnom Michalovi
Muž je nezvestný vyše mesiaca, od júla má vypnutý telefón.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Dolnom Kubíne vyhlásilo pátranie po 45-ročnom Michalovi Kandalecovi z obce Veličná v okrese Dolný Kubín. Nezvestný je od 20. júla, keď naposledy telefonicky kontaktoval svoju matku z Nemecka, z mesta Wismar, kde mal pracovať. Odvtedy má vypnutý telefón, nepodal o sebe žiadnu správu. Jeho súčasný pobyt a pohyb nie je známy. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
Nezvestný je vysoký 175 centimetrov, má štíhlu postavu, ryšavé krátke vlasy a zelené oči.
Foto: facebook.com/KRPZZA
„Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení PZ alebo súkromnou správou na oficiálnej facebookovej stránke polície,“ vyzvala Kocková.
Raši: Anna Záborská bola politička s pevnými hodnotami, vážil som si jej zásadovosť
Predseda národnej rady sa vyjadril k úmrtiu Anny Záborskej.
Prezident: Invázia vojsk Varšavskej zmluvy nadlho ovplyvnila politický život
Prezident Peter Pellegrini si pripomenul 57. výročie vojenskej invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.
Pre celé územie Slovenska platí meteorologická výstraha
Štvrtkové počasie bude daždivé.
Zomrela Anna Záborská
Politička zomrela vo veku 77 rokov.