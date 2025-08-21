Raši: Anna Záborská bola politička s pevnými hodnotami, vážil som si jej zásadovosť
Predseda národnej rady sa vyjadril k úmrtiu Anny Záborskej.
Anna Záborská bola politička s pevnými hodnotami, ktorá dlhé roky slúžila Slovensku v domácej aj európskej politike. Vždy som si vážil jej zásadovosť a odhodlanie bojovať za svoje presvedčenie, hoci sme v politických otázkach často stáli na odlišných stranách. V súvislosti s úmrtím poslankyne to na sociálnej sieti uviedol predseda Národnej Rady SR Richard Raši (Hlas-SD).
„Jej odchod je stratou pre celý parlament. Úprimnú sústrasť jej rodine a všetkým blízkym. Česť jej pamiatke,“ doplnil šéf parlamentu.
Prezident: Vždy obhajovala hodnoty, ktorým verila
Anna Záborská bola rešpektovanou osobnosťou verejného života, ktorá vždy obhajovala hodnoty, ktorým verila. Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol na sociálnej sieti v reakcii na úmrtie poslankyne.
Hlava štátu vyzdvihla, že Záborská dlhé roky pôsobila vo verejnom živote ako poslankyňa Národnej rady SR a Európskeho parlamentu a bola zároveň lekárkou a členkou parlamentného výboru pre zdravotníctvo. „Vyslovujem úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine, blízkym i všetkým, ktorých táto správa zasiahla,“ doplnil Pellegrini.
Vo veku 77 rokov zomrela v stredu (20. 8.) poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Anna Záborská. Na sociálnej sieti o tom informovala strana Kresťanská únia (KÚ).
Polícia pátra po nezvestnom Michalovi
Muž je nezvestný vyše mesiaca, od júla má vypnutý telefón.
Prezident: Invázia vojsk Varšavskej zmluvy nadlho ovplyvnila politický život
Prezident Peter Pellegrini si pripomenul 57. výročie vojenskej invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.
Pre celé územie Slovenska platí meteorologická výstraha
Štvrtkové počasie bude daždivé.
Zomrela Anna Záborská
Politička zomrela vo veku 77 rokov.