Raši: Anna Záborská bola politička s pevnými hodnotami, vážil som si jej zásadovosť

  • DNES - 9:10
  • Bratislava
Raši: Anna Záborská bola politička s pevnými hodnotami, vážil som si jej zásadovosť

Predseda národnej rady sa vyjadril k úmrtiu Anny Záborskej.

Anna Záborská bola politička s pevnými hodnotami, ktorá dlhé roky slúžila Slovensku v domácej aj európskej politike. Vždy som si vážil jej zásadovosť a odhodlanie bojovať za svoje presvedčenie, hoci sme v politických otázkach často stáli na odlišných stranách. V súvislosti s úmrtím poslankyne to na sociálnej sieti uviedol predseda Národnej Rady SR Richard Raši (Hlas-SD).

Jej odchod je stratou pre celý parlament. Úprimnú sústrasť jej rodine a všetkým blízkym. Česť jej pamiatke,“ doplnil šéf parlamentu.

Prezident: Vždy obhajovala hodnoty, ktorým verila

Anna Záborská bola rešpektovanou osobnosťou verejného života, ktorá vždy obhajovala hodnoty, ktorým verila. Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol na sociálnej sieti v reakcii na úmrtie poslankyne.

Hlava štátu vyzdvihla, že Záborská dlhé roky pôsobila vo verejnom živote ako poslankyňa Národnej rady SR a Európskeho parlamentu a bola zároveň lekárkou a členkou parlamentného výboru pre zdravotníctvo. „Vyslovujem úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine, blízkym i všetkým, ktorých táto správa zasiahla,“ doplnil Pellegrini.

Vo veku 77 rokov zomrela v stredu (20. 8.) poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Anna Záborská. Na sociálnej sieti o tom informovala strana Kresťanská únia (KÚ).

Zdroj: Info.sk, TASR
