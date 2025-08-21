Netanjahu znova kritizoval austrálskeho premiéra za rozhodnutie uznať Palestínu
- Tel Aviv
Benjamin Netanjahu vystupňoval svoje osobné útoky voči austrálskemu premiérovi.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok opäť kritizoval predsedu austrálskej vlády Anthonyho Albaneseho, pričom podľa agentúry Reuters vystupňoval svoje osobné útoky voči nemu za plán jeho vlády uznať Palestínsky štát. Netanjahu vyhlásil, že Albaneseho politická povesť je navždy poškodená, píše TASR.
Diplomatické vzťahy medzi Austráliou a Izraelom sa podľa Reuters zhoršili po tom, čo Albanese minulý týždeň oznámil, že Austrália na septembrovom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN oficiálne uzná samostatný Palestínsky štát. Takýto zámer už oznámili aj Francúzsko, Británia a Kanada.
Avizovaný krok Austrálie vyvolal ostrú kritiku Netanjahua, ktoré v utorok austrálskeho premiéra označil za „slabého politika“, ktorý zradil Izrael a opustil austrálskych Židov.
V kritike pokračoval izraelský premiér aj v rozhovore pre stanicu Sky News Australia zverejnenom vo štvrtok. „Myslím si, že jeho povesť je navždy poškodená slabosťou, ktorú prejavil tvárou v tvár teroristickým netvorom z Hamasu,“ vyhlásil Netanjahu.
Albanese v stredu reagoval na Netanjahuovu kritiku a povedal, že „neberie tieto veci osobne“ a že sa k lídrom ostatných krajín správa s rešpektom. Minulý týždeň uviedol, že izraelský premiér popiera humanitárnu situáciu vo vojnou zničenom Pásme Gazy, kde OSN varovala pred rizikom rozsiahleho hladomoru. V uplynulom období narastá medzinárodný tlak na Izrael, aby umožnil neobmedzený prísun pomoci na toto palestínske územie, kde už viac ako 22 mesiacov bojuje Izrael proti militantom Hamasu. Táto vojna si vyžiadala viac ako 62.000 obetí na životoch.
Výkonná rada austrálskych Židov (ECAJ) zaslala premiérom Austrálie a Izraela listy, v ktorom ich vyzvala, aby svoje rozpory riešili prostredníctvom diplomacie. „Píšeme vám, aby sme vyjadrili naše hlboké znepokojenie a obavy v súvislosti s nedávnou 'vojnou slov',“ uvádza sa v listoch. „Ak je potrebné niečo povedať verejne, malo by sa to povedať uvážene a dôstojným jazykom, ktorý sa patrí na národných lídrov. Austrália a Izrael sú vyspelé demokracie a ich vlády by podľa toho mali konať,“ uviedla výkonná rada.
Austrália v pondelok zrušila víza krajne pravicovému izraelskému politikovi Simchovi Rotmanovi. Ten mal tento mesiac vystúpiť na podujatiach organizovaných Austrálskou židovskou asociáciou. Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar následne oznámil, že zrušil víza austrálskym predstaviteľom pri Palestínskej samospráve.
