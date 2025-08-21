Pre celé územie Slovenska platí meteorologická výstraha
Štvrtkové počasie bude daždivé.
Na celom Slovensku sa môže vo štvrtok vyskytnúť dážď. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre celé územie krajiny.
V celom Bratislavskom, Trenčianskom, Košickom, Trnavskom, Prešovskom a Žilinskom kraji platí výstraha pred dažďom od 10.00 h až do konca dňa. Rovnako odvtedy platí vo väčšine okresov Banskobystrického a Nitrianskeho kraja. Výnimku tvoria okresy Banská Štiavnica, Detva, Krupina, Lučenec, Veľký Krtíš, Komárno, Levice a Nové Zámky, kde výstraha platí už od rána.
