Zomrela Anna Záborská
Politička zomrela vo veku 77 rokov.
Vo veku 77 rokov zomrela v stredu (20. 8.) Anna Záborská, členka Kresťanskej únie. Únia o tom informovala na Facebooku.
"Ostane naším svetlom na ceste k spoločnému dobru. Anna Záborská po nej kráčala pokorne, trpezlivo, so vztýčenou hlavou. Rozdávala lásku, pomoc, povzbudenie. Do večnosti odišla dáma slovenskej politiky, rešpektovaná osobnosť v Európe, milovaná svojimi blízkymi, milujúca život," uviedla Kresťanská únia. Hnutie zároveň vyjadrilo sústrasť rodine a blízkym poslankyne.
Správu aktualizujeme.
