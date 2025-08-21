Hamas tvrdí, že plán Izraela dobyť Gazu svedčí o jeho pohŕdaní úsilím o mier
- DNES - 6:18
- Gaza
Palestínska militantná skupina Hamas v stredu vyhlásila, že izraelské vojenské plány na obsadenie mesta Gaza svedčia o „neskrývanom ignorovaní“ snáh o dosiahnutie prímeria a dohody o prepustení rukojemníkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Dnešné oznámenie teroristickej okupačnej armády o začatí operácie proti mestu Gaza a takmer miliónu jeho obyvateľov a vysídlených osôb, svedčí o hrubom pohŕdaní snahami sprostredkovateľov,“ uvádza sa vo vyhlásení hnutia.
Izraelská armáda v stredu začala inváziu do mesta Gaza. Izraelský bezpečnostný kabinet ešte začiatkom augusta schválil prevzatie kontroly nad mestom Gaza izraelskou armádou. Mnohí spojenci vyzvali Izrael, aby tento úmysel prehodnotil. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu je však pod tlakom ultrapravicových členov svojej koalície, ktorí odmietajú prímerie s palestínskym militantným hnutím Hamas. Žiadajú pokračovanie vojny v Pásme Gazy a napokon aj jeho anexiu.
