Hamas tvrdí, že plán Izraela dobyť Gazu svedčí o jeho pohŕdaní úsilím o mier

  • DNES - 6:18
  • Gaza
Palestínska militantná skupina Hamas v stredu vyhlásila, že izraelské vojenské plány na obsadenie mesta Gaza svedčia o „neskrývanom ignorovaní“ snáh o dosiahnutie prímeria a dohody o prepustení rukojemníkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Dnešné oznámenie teroristickej okupačnej armády o začatí operácie proti mestu Gaza a takmer miliónu jeho obyvateľov a vysídlených osôb, svedčí o hrubom pohŕdaní snahami sprostredkovateľov,“ uvádza sa vo vyhlásení hnutia.

Izraelská armáda v stredu začala inváziu do mesta Gaza. Izraelský bezpečnostný kabinet ešte začiatkom augusta schválil prevzatie kontroly nad mestom Gaza izraelskou armádou. Mnohí spojenci vyzvali Izrael, aby tento úmysel prehodnotil. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu je však pod tlakom ultrapravicových členov svojej koalície, ktorí odmietajú prímerie s palestínskym militantným hnutím Hamas. Žiadajú pokračovanie vojny v Pásme Gazy a napokon aj jeho anexiu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Kennedyho v USA kritizujú za lži o vakcínach a ohrozovanie verejného zdravia

Kennedyho v USA kritizujú za lži o vakcínach a ohrozovanie verejného zdravia

DNES - 6:11Zahraničné

Stovky súčasných i bývalých zamestnancov úradov verejného zdravia v USA v stredu obvinili ministra zdravotníctva Roberta F. Kennedyho, že ich svojím šírením nepravdivých informácií vystavuje riziku.

Turistická sprievodkyňa skolabovala a zomrela pri prehliadke Kolosea

Turistická sprievodkyňa skolabovala a zomrela pri prehliadke Kolosea

VČERA - 22:03Zahraničné

Turistická sprievodkyňa skolabovala a následne zomrela počas stredajšej prehliadky rímskeho Kolosea, ktorú viedla v čase horúčav.

Stíhačky NATO v Rumunsku reagovali na ruské drony, ktoré sa priblížili k hranici

Stíhačky NATO v Rumunsku reagovali na ruské drony, ktoré sa priblížili k hranici

VČERA - 19:51Zahraničné

Aliancia NATO v noci vyslala z rumunského letiska Mihail Kogălniceanu dve nemecké stíhačky Eurofighter, aby reagovali na ruské drony, ktoré sa priblížili k rumunskému vzdušnému priestoru, no nevstúpili doň.

Izraelská armáda spustila inváziu do mesta Gaza

Izraelská armáda spustila inváziu do mesta Gaza

VČERA - 19:36Zahraničné

Izraelská armáda začala v stredu inváziu do mesta Gaza. Denníku Jerusalem Post to večer potvrdil hovorca armády.

Vosveteit.sk
Po 70 rokoch výskumníci overili teóriu o Slnku, ktorá nám môže pomôcť vyhnúť sa „technologickej apokalypse“Po 70 rokoch výskumníci overili teóriu o Slnku, ktorá nám môže pomôcť vyhnúť sa „technologickej apokalypse“
Tento nenápadný súbor ti môže vybieliť účet. Vo veľkom sa šíri v našom okolí, varujú bezpečnostní expertiTento nenápadný súbor ti môže vybieliť účet. Vo veľkom sa šíri v našom okolí, varujú bezpečnostní experti
Viac než 100 tisíc používateľov Chromu je potajme sledovaných a ani o tom netušiaViac než 100 tisíc používateľov Chromu je potajme sledovaných a ani o tom netušia
Do Google Dokumentov mieri novinka, ktorú si zamiluješ. Chyby vďaka nej nájdeš jednoduchšieDo Google Dokumentov mieri novinka, ktorú si zamiluješ. Chyby vďaka nej nájdeš jednoduchšie
„Ak ti ukradli viac ako 500 €, máš konzultáciu zadarmo!“ Podvodníci sa opäť vydávajú za políciu a toto sú triky, ktorými ťa oklamú„Ak ti ukradli viac ako 500 €, máš konzultáciu zadarmo!“ Podvodníci sa opäť vydávajú za políciu a toto sú triky, ktorými ťa oklamú
Nová hrozba pre Kremeľ? Ukrajinská strela Flamingo môže zasiahnuť ciele hlboko v RuskuNová hrozba pre Kremeľ? Ukrajinská strela Flamingo môže zasiahnuť ciele hlboko v Rusku
Samsung telefóny ukrývajú šikovnú funkciu, ktorá ti pomôže zrýchliť mobilSamsung telefóny ukrývajú šikovnú funkciu, ktorá ti pomôže zrýchliť mobil
Zázračná zbraň proti rakovine? Nová mRNA vakcína prebudí imunitu a útočí na nádoryZázračná zbraň proti rakovine? Nová mRNA vakcína prebudí imunitu a útočí na nádory
POZOR! Poslednú aktualizáciu Windowsu odlož na neskôr. Používatelia hlásia problémy. Môžeš prísť o dáta v PCPOZOR! Poslednú aktualizáciu Windowsu odlož na neskôr. Používatelia hlásia problémy. Môžeš prísť o dáta v PC
