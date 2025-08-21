  • Články
Kennedyho v USA kritizujú za lži o vakcínach a ohrozovanie verejného zdravia

  • DNES - 6:11
  • Washington
Stovky súčasných i bývalých zamestnancov úradov verejného zdravia v USA v stredu obvinili ministra zdravotníctva Roberta F. Kennedyho, že ich svojím šírením nepravdivých informácií vystavuje riziku. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Kennedy sa spolupodieľa na rozklade americkej verejnej zdravotnej infraštruktúry a ohrozuje zdravie národa tým, že opakovane šíri nepresné zdravotnícke informácie,“ uvádza sa v liste, ktorý ministra vyzýva na zmenu postoja.

Od svojho nástupu do funkcie vydal Kennedy mladší - synovec zavraždeného prezidenta Johna F. Kennedyho - mnoho vyhlásení, ktoré odporujú vedeckému konsenzu, a to najmä v otázke vakcín.

Tento posun k skepticizmu voči očkovaniu odsúdilo mnoho odborníkov. Petícia vyzývajúca Kongres, aby Kennedyho odvolal, mala v stredu viac ako 12.600 podpisov, doplnila AFP.

Otvorený list s kritikou na adresu ministra Kennedyho,

známeho odporcu očkovania, bol zverejnený dva týždne po ozbrojenom útoku na sídlo Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v Atlante. Páchateľom útoku bol muž, ktorý vakcíne proti ochoreniu COVID-19 pripisoval svoje súčasné zdravotné problémy. Útok na CDC sa odohral 8. augusta a vyžiadal si život jedného policajta.

Signatári otvoreného listu uviedli, že tento útok „nebol náhodný“. Upozornili tiež na „rastúcu nedôveru vo verejné inštitúcie, podporovanú spolitizovanou rétorikou, ktorá z profesionálov v oblasti verejného zdravia urobila terč očierňovania a teraz dokonca aj násilia.“

Tlačová agentúra AFP tiež dodala, že otvorený list Kennedymu

nadväzuje na predchádzajúce podobné texty federálnych zamestnancov kritizujúcich kroky administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Mnohí zo signatárov tento list podpísali radšej anonymne vzhľadom na skúsenosť najmenej 140 pracovníkov Agentúry na ochranu životného prostredia (EPA), ktorí verejne vystúpili proti súčasnej administratíve a boli následne dočasne suspendovaní.

Zdroj: Info.sk, TASR
