  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 20.8.2025Meniny má Anabela, Liliana
22°Bratislava

Vedci objavili nový mesiac planéty Urán, má len desať kilometrov

  • DNES - 21:21
  • Washington
Vedci objavili nový mesiac planéty Urán, má len desať kilometrov

Astronómovia objavili pomocou Vesmírneho teleskopu Jamesa Webba (JWST) nový mesiac planéty Urán. Nebeské teleso s predbežným označením S/2025 U1 je v poradí 29. známou obežnicou siedmej planéty slnečnej sústavy, oznámil v utorok americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA).

Predpokladá sa, že mesiac je široký len desať kilometrov. Podarilo sa ho objaviť na sérii desiatich snímok so 40-minútovou expozíciou, ktoré zhotovila infračervená kamera teleskopu NIRCam. Dáta analyzovali vedci v Southwest Research Institute (SwRI) v štáte Colorado.

Nový mesiac je taký malý a slabo viditeľný, že unikol aj pozornosti sondy Voyager 2 počas jej preletu okolo Uránu pred takmer 40 rokmi.

Urán je tretia najväčšia a štvrtá najhmotnejšia planéta slnečnej sústavy. Patrí medzi plynné obry a spolu s Neptúnom aj medzi tzv. ľadové obry. Meno má po gréckom bohovi nebies Uránovi.

Novo objavený mesiac obieha po takmer kruhovej dráhe vo vzdialenosti približne 56.000 kilometrov od stredu planéty medzi dráhami vnútorných mesiacov Ophelia a Bianca.

Všetky Uránove mesiace boli doteraz pomenované po postavách z diel dvoch anglických básnikov Williama Shakespeara a Alexandra Popa. O oficiálnom názve nového mesiaca rozhodne Medzinárodná astronomická únia (IAU), čo potrvá nejaký čas.

Nový prírastok do rodiny mesiacov Uránu podľa Matthewa Tiscarena z inštitútu SETI, ktorý sa podieľal na objave, naznačuje, že na objavenie čakajú ďalšie malé obežnice.

Pravdepodobne ich je oveľa viac, len musíme ďalej hľadať,“ povedal Tiscareno.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Fosília známa ako Lucy sa vydala z Etiópie do Prahy, kde ju vystavia

Fosília známa ako Lucy sa vydala z Etiópie do Prahy, kde ju vystavia

14:23 15.08.2025Veda

Fosílne ostatky australopiteka z obdobia približne pred 3,2 miliónmi rokov, známe pod menom Lucy, opustili územie Etiópie, aby boli od 25. augusta do 23. októbra vystavené v Národnom múzeu v Prahe.

Vedci oživili genóm španielskej chrípky, odhalili smrteľné mutácie

Vedci oživili genóm španielskej chrípky, odhalili smrteľné mutácie

20:06 10.08.2025Veda

Jedna z najničivejších epidémií ľudstva ožila v laboratórnych podmienkach.

Štyria astronauti sa vrátili na Zem po piatich mesiacoch na vesmírnej stanici

Štyria astronauti sa vrátili na Zem po piatich mesiacoch na vesmírnej stanici

19:11 09.08.2025Veda

Štyria astronauti sa v sobotu vrátili na Zem po približne piatich mesiacoch, ktoré strávili na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS).

Obrovský prelom v liečbe rakoviny prsníka: Vedci objavili spôsob, ako zastaviť jej šírenie

Obrovský prelom v liečbe rakoviny prsníka: Vedci objavili spôsob, ako zastaviť jej šírenie

20:27 29.07.2025Veda

Vedci objavili kľúčový spôsob, ako predchádzať smrteľnej chorobe.

Vosveteit.sk
Po 70 rokoch výskumníci overili teóriu o Slnku, ktorá nám môže pomôcť vyhnúť sa „technologickej apokalypse“Po 70 rokoch výskumníci overili teóriu o Slnku, ktorá nám môže pomôcť vyhnúť sa „technologickej apokalypse“
Tento nenápadný súbor ti môže vybieliť účet. Vo veľkom sa šíri v našom okolí, varujú bezpečnostní expertiTento nenápadný súbor ti môže vybieliť účet. Vo veľkom sa šíri v našom okolí, varujú bezpečnostní experti
Viac než 100 tisíc používateľov Chromu je potajme sledovaných a ani o tom netušiaViac než 100 tisíc používateľov Chromu je potajme sledovaných a ani o tom netušia
Do Google Dokumentov mieri novinka, ktorú si zamiluješ. Chyby vďaka nej nájdeš jednoduchšieDo Google Dokumentov mieri novinka, ktorú si zamiluješ. Chyby vďaka nej nájdeš jednoduchšie
„Ak ti ukradli viac ako 500 €, máš konzultáciu zadarmo!“ Podvodníci sa opäť vydávajú za políciu a toto sú triky, ktorými ťa oklamú„Ak ti ukradli viac ako 500 €, máš konzultáciu zadarmo!“ Podvodníci sa opäť vydávajú za políciu a toto sú triky, ktorými ťa oklamú
Nová hrozba pre Kremeľ? Ukrajinská strela Flamingo môže zasiahnuť ciele hlboko v RuskuNová hrozba pre Kremeľ? Ukrajinská strela Flamingo môže zasiahnuť ciele hlboko v Rusku
Samsung telefóny ukrývajú šikovnú funkciu, ktorá ti pomôže zrýchliť mobilSamsung telefóny ukrývajú šikovnú funkciu, ktorá ti pomôže zrýchliť mobil
Zázračná zbraň proti rakovine? Nová mRNA vakcína prebudí imunitu a útočí na nádoryZázračná zbraň proti rakovine? Nová mRNA vakcína prebudí imunitu a útočí na nádory
POZOR! Poslednú aktualizáciu Windowsu odlož na neskôr. Používatelia hlásia problémy. Môžeš prísť o dáta v PCPOZOR! Poslednú aktualizáciu Windowsu odlož na neskôr. Používatelia hlásia problémy. Môžeš prísť o dáta v PC
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP