Desaťročné dievča neprežilo pád zo štvorkolky pri obci Dolná Streda

  • DNES - 20:07
  • Dolná Streda
Policajti aktuálne zasahujú na mieste tragickej udalosti pri obci Dolná Streda v okrese Galanta. Desaťročné dievča neprežilo pád zo štvorkolky.

Vyšetrovanie tragickej udalosti si na mieste prevzal vyšetrovateľ. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

Podľa prvotných informácií sa malo dieťa viezť na ,bugine‘ spolu so 42-ročným mužom, keď z nej malo z doposiaľ nezistených príčin vypadnúť,“ priblížili policajti.

Na miesto boli ihneď privolaní pozemní aj leteckí záchranári. „Žiaľ, aj napriek mimoriadnej snahe sa im život desaťročného dievčaťa zachrániť nepodarilo,“ doplnili.

Vyšetrovanie tragickej udalosti si na mieste prevzal vyšetrovateľ. „Policajti muža podrobili dychovej skúške, pri ktorej mu v dychu namerali 0,54 promile,“ dodali s tým, že operačný dôstojník vyslal na pomoc pozostalým aj posttraumatický tím.

Zdroj: Info.sk, TASR
