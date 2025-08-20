Stíhačky NATO v Rumunsku reagovali na ruské drony, ktoré sa priblížili k hranici

  • Články
  • DNES - 19:51
  • Berlín/Bukurešť
Aliancia NATO v noci na stredu vyslala z rumunského letiska Mihail Kogălniceanu dve nemecké stíhačky Eurofighter, aby reagovali na ruské drony, ktoré sa priblížili k rumunskému vzdušnému priestoru, no nevstúpili doň. Stíhačky sa po misii bezpečne vrátili na základňu, informovala agentúra DPA.

Tento incident bol prvým vzletom nemeckých stíhačiek v rámci novej misie NATO zameranej na ochranu juhovýchodného krídla Aliancie.

Ako informovala agentúra DPA, nemecké vzdušné sily sa podieľajú na operáciách zabezpečujúcich vzdušný priestor Rumunska, ktoré si nedokáže zabezpečiť vlastnými silami.

Operácia zahŕňa päť stíhačiek Eurofighter a približne 170 vojakov. Nemecké stíhačky sú súčasťou jednotky rýchlej reakcie, ktorá je pripravená na nasadenie 24 hodín denne. Pri poskytovaní tejto podpory sa striedajú viaceré členské štáty NATO. Nemecká misia sa začala tento mesiac a mala by pokračovať do marca 2026.

Zdroj: Info.sk, TASR
DNES - 19:36Zahraničné

Izraelská armáda začala v stredu inváziu do mesta Gaza. Denníku Jerusalem Post to večer potvrdil hovorca armády.

DNES - 19:16Zahraničné

Francúzska polícia zadržala muža podozrivého z vraždy. Jeho zadržanie súvisí s nálezom štyroch mŕtvol unášaných tokom rieky Seina v meste Choisy-le-Roi v departemente Val-de-Marne v metropolitnej oblasti Paríža.

DNES - 18:32Zahraničné

Trojmesačné pátranie po páchateľovi pokračuje bez pokroku. Polícia zverejnila okolnosti z miesta činu.

DNES - 18:12Zahraničné

V meste Kiruna ležiacom na severe Švédska v stredu úspešne dokončili premiestňovanie svetoznámeho dreveného kostola širokého 40 metrov a vážiaceho 672 ton.

