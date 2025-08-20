Izraelská armáda spustila inváziu do mesta Gaza
Izraelská armáda začala v stredu inváziu do mesta Gaza. Denníku Jerusalem Post to večer potvrdil hovorca armády.
„Naše jednotky už kontrolujú okrajové časti mesta,“ uviedol hovorca armády Efi Defrin. Zároveň oznámil, že armáda rozošle ešte tento týždeň 60.000 povolávacích rozkazov a ďalších 20.000 budúci týždeň.
Vo svojom vyhlásení Defrin ďalej informoval, že izraelská armáda sa snaží zabezpečiť priestor pre evakuáciu, potravinovú pomoc a zdravotnú starostlivosť pre civilistov z Gazy.
Izraelský bezpečnostný kabinet začiatkom augusta schválil prevzatie kontroly nad mestom Gaza izraelskou armádou. Mnohí spojenci vyzvali Izrael, aby tento úmysel prehodnotil. Ako však pripomína agentúra Reuters, izraelský premiér Benjamin Netanjahu je pod tlakom ultrapravicových členov svojej koalície, ktorí odmietajú prímerie s palestínskym militantným hnutím Hamas, žiadajú pokračovanie vojny v Pásme Gazy a napokon aj jeho anexiu.
Podľa agentúry Reuters Izrael v súčasnosti ovláda približne 75 percent územia Pásma Gazy.
