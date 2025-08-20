  • Články
V súvislosti s nálezom štyroch mŕtvol v Seine polícia zadržala podozrivú osobu

  • DNES - 19:16
  • Paríž
V súvislosti s nálezom štyroch mŕtvol v Seine polícia zadržala podozrivú osobu

Francúzska polícia v stredu zadržala muža podozrivého z vraždy. Jeho zadržanie súvisí s nálezom štyroch mŕtvol unášaných tokom rieky Seina v meste Choisy-le-Roi v departemente Val-de-Marne v metropolitnej oblasti Paríža. Informovala o tom agentúra AFP.

Podľa vyhlásenia prokuratúry zadržaný muž údajne spáchal viac vrážd rôznymi spôsobmi. Úrady k prípadu neposkytli ďalšie podrobnosti s odvolaním sa na prebiehajúce vyšetrovanie. Denník Le Parisien napísal, že zadržaným je 24-ročný muž narodený v Alžírsku.

Prokuratúra v meste Créteil uviedla, že zadržaný je podozrivý zo spáchania niekoľkých vrážd a môže byť predbežne zadržaný 96 hodín. Zatiaľ nie je jasné, ktorých zo štyroch obetí sa výsluch zadržaného týka.

Zo štyroch nájdených obetí jedna zomrela uškrtením a jedna mala násilné zranenia, oznámila v sobotu prokuratúra v Créteil.

K nálezu tiel došlo 13. augusta. Prvé z tiel v rieke spozoroval cestujúci z prímestského vlaku. Pri následnej prehliadke oblasti hasiči a polícia objavili v rieke ďalšie tri telá.

Nález štyroch tiel na neveľkom úseku toku rieky vyvolal veľkú pozornosť médií. Hasiči a polícia však objasnili, že Seina na tomto mieste tečie pomalšie, čo mohlo prispieť k utopeniu a zároveň vysvetľuje, prečo tam prúd vody telá zaniesol.

Prvé telo, ktoré bolo vo vode kratší čas, bolo medzičasom už identifikované ako muž vo veku okolo 40 rokov. Ako uviedli príslušné úrady, muž pochádzal z regiónu Val-de-Marne.

Zdroj: Info.sk, TASR
